Экс-президента Бразилии Лулу выпустили из тюрьмы и он опять... хочет в президенты

08:03 09.07.2018 Экс-президент еще в мае подтвердил, что по-прежнему намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих в октябре выборах главы государства, несмотря на свое тюремное заключение.



Суд города Порту-Алегри принял в воскресенье решение освободить из-под стражи экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва, отбывающего наказание за коррупцию, передает РИА Новости.



Как сообщает мексиканский портал Excelsior, решение было принято судьей Рожерио Фаврето, предписавшим срочное исполнение своего вердикта об освобождении Лулы. Пока не известно, когда экс-президент выйдет на свободу.



В апреле Лула был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.



По закону, заключенный не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что по-прежнему намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих в октябре выборах главы государства, несмотря на свое тюремное заключение. Ранее Партия трудящихся также сообщала, что Лула остается ее кандидатом на выборах.



В начале июня губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас подтвердил, что Лула да Силва намерен зарегистрировать свою кандидатуру на пост главы государства 15 августа. Источник - РИА Новости

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