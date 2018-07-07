Чему тюрки научили украинцев, - Ярослав Бутаков

07:51 09.07.2018 Украинский народ складывался на пограничье с Великой Степью. Исходно в его этническом типе и культуре присутствовало сильное тюркское влияние. Гунны, авары, булгары, хазары, печенеги, половцы оставили здесь глубокий след… Хазарское влияние простиралось до того, что первые киевские князья носили титул каганов.



Казак – то же, что казах – свободный человек

Некоторые историки считают, что слово "казак" происходит от хазар. Большинство историков, будучи не согласно с этим, все равно признает тюркское происхождение слова "казак". Оно тождественно самоназванию народа казахов – казақ – означавшему у тюрков свободного человека.

Исторически казачество восходит к поселениям торков, берендеев, ковуев, черных клобуков и других тюркских племен на южной окраине Киевского, Переяславского и Черниговского княжеств. Тут они несли сторожевую службу по охране границ от половцев (собирательное имя, которым в древней Руси называли всех, живущих в степи – в "Поле"). Сюда же уходил от феодальных поборов и повинностей бродячий славянский люд, прозванный бродниками. Здесь из смешения народов и культур складывалась новая историческая общность – казаки – немало заимствовавшая у тюрков. Причем это относится не только к украинским, но и ко всем прочим казакам. Благодаря тому, что казачество стало считаться главным элементом в сложении украинской народности и государственности, тюркское влияние в культуре украинцев оказалось выражено отчетливо.

Через посредство тюрков происходил контакт казаков с другими восточными культурами. Еще один этнос, принявший значительное участие в сложении казачества – черкесы (шире: народы адыгской языковой группы Западного Кавказа). Недаром еще одно название казаков всегда было – черкасы. В древней Руси черкесы назывались касогами. В этом имени некоторые тоже видят истоки наименования "казаки".



Казак Мамай

Главным персонажем украинского фольклора в XVIII-XIX столетиях был казак по имени Мамай. Это был некий поэтический и ностальгический собирательный образ казака, в котором воплощалась мечта об ушедшей украинской вольности. Картинки, изображавшие Мамая с оселедцем на голове, играющего на бандуре, переписывались от руки и стояли едва ли не в каждой украинской хате. Происхождение имени довольно прозрачно и вряд ли нуждается в пояснениях.

Ряд украинских фамилий носит, по мнению некоторых лингвистов, тюркский след. Это, например, Караченко, Геращенко (от "кара" – черный), Гармыза, Чепурко (от диалектных форм слов "красный", "красивый"), Гольченко, Голуенко (от "гол" – рука), Ищенко (от "ищ" – живот) и т.д. Характерное окончание многих украинских фамилий на –ук/-юк (-чук/-чюк), -ак (-чак), несвойственное прочим славянским народам, многие также считают тюркским (ср. тюркские исторические имена: Кучук, Гаюк, Кутлук, Гзак, Кончак и т.п.).



Курень, майдан и другие

В русском тоже очень много слов тюркского происхождения. Поэтому представляют большой интерес тюркизмы, имеющиеся только в украинском языке, а также такие, которые были заимствованы в русский язык уже из украинского.

К числу первых относятся, например, гарбуз, кавун, тютюн, казан, канчук, колиба, корчма, чобот, майдан. Тюркские в своей основе глагол "бачити", прилагательное "чепурний", частицы "хай" и "чи". Многие слова были присущи чисто казацкому быту и воспринимаются теперь как архаизмы: бунчук, гайдамак, сагайдак, атаман, кош, курiнь. К числу тюркизмов, воспринятых русскими через посредство украинцев, могут относиться кабан, чабан, отара, яр. Всего лингвисты насчитывают в украинском языке до 4000 лексем тюркского происхождения, заимствованных с древнейших времен до конца XVIII века.



Некоторые слова могли прийти из тюркских языков в русский и украинский языки параллельно и независимо либо еще в древнерусский (лоша(дь), туман, курган, сан или "шана" по-украински). Представляют любопытство слова, одинаковые по звучанию, но имеющие разное значение в обоих языках, как, например, "(г)арбуз", или, в особенности, "кабак", являющийся у украинцев синонимом гарбуза (тыквы), а у русских означающий питейное заведение.



Национальный быт

В легендарном казаке Мамае характерно не только имя тюркского, по всей вероятности, происхождения, но и хрестоматийный облик казака. Традиционная казацкая одежда – широкие цветные шаровары, широкий кушак и высокая баранья шапка – характерные восточные атрибуты, распространенные в культуре турок, крымских татар и многих кавказских народов. Здесь они слились воедино. Казацкая боевая прическа впервые описана в летописях еще у древнерусского князя Святослава, однако есть мнение, что эта мода уже тогда пришла из степи – от авар, булгар, а то и еще раньше, от гуннов или даже сарматов.

Давний обычай украинцев варить густой мясной бульон с большим количеством жира имеет явную параллель с традиционной кухней тюркских народов – знаменитая казахская шурпа и т.п. Правда, в национальной кухне украинцев баранина заменена свининой, что было вызвано преимущественным развитием свиноводства в XV-XVII вв. (крымские татары, когда совершали свои набеги, будучи мусульманами, не зарились на свинину), но способ приготовления остался тот же. Это же относится к блюдам из вареного теста с начинкой (русскими они тоже были заимствованы в виде пельменей, но через посредство финно-угорских народов).



Сама же украинская хата (хотя это слово не тюркского, а угорского или иранского происхождения) тоже демонстрирует типичный образец строительной техники южных степных народов – из необожженного кирпича в смеси с соломой и кизяком (навозом; слово, заимствованное из тюркского). Из такого недолговечного материала была, по преданию, выстроена, например, столица Золотой Орды Сарай, от которой поэтому не осталось и следа.

В данной статье сделан акцент только на тех элементах традиционной украинской культуры, которые имеют тюркское и – шире – южное и восточное происхождение. Из сказанного вовсе не следуют, что именно эти элементы культуры преобладают в национальном облике украинцев или что по обилию этих элементов украинцы как-то выделяются среди других славянских народов.



Ярослав Бутаков, russian7.ru, 8 июля 18 Источник - russian7.ru,

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