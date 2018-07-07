Астана готовит приватизацию "Казахтелекома" и "Казатомпрома". Через МФЦА

07:49 09.07.2018 Келимбетов: приватизация "Казахтелекома" и "Казатомпрома" пройдет в МФЦА



sputniknews.kz, 4 июля 18



Во время визита в Астану региональный глава Международного валютного фонда Марк Хортон предположил, что первые транзакции, связанные с приватизацией и еврооблигациями Минфина Казахстана, могут пройти в МФЦА этим летом. Глава Международного финцентра "Астана" Кайрат Келимбетов подтвердил эту информацию и назвал более конкретные сроки

"Совместно с правительством и фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" готовится приватизация компаний фонда. Среди первых будут такие компании, как"Казахтелеком" и "Казатомпром". В ближайшие шесть месяцев мы ожидаем выход на IPO этих компаний на платформе в том числе биржи МФЦА. И также ожидаем, что размещение внутреннего долга министерства финансов, в том числе облигаций минфина в тенге, также будет происходить на платформе МФЦА", - сказал Келимбетов на форуме Astana Finance Days. Источник - sputniknews.kz

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