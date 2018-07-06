|Гуламжан Анарбаев назначен председателем Службы финансовой разведки Киргизии
20:56 08.07.2018
Гуламжан Анарбаев назначен председателем государственной службы финансовой разведки при правительстве Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
Айбек Кадыралиев 3 июля был освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя государственной службы финансовой разведки.
Отметим, Анарбаев ранее занимал пост председателя Фонда государственных материальных резервов, а работал первым заместителем председателя государственной службы контроля наркотиков, заместителя начальника Управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по южным областям и начальником Управления финансового и материально-технического обеспечения финансовой полиции.