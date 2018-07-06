 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Японии жуткий ливневый потоп - 80 утонувших, 1,8 тысяч - эвакуированно
20:31 08.07.2018

В Японии число погибших из-за ливневых дождей превысило 80 человек
К настоящему времени спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек.

Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 81 человека, почти 60 человек числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

По данным агентства Киодо, наибольшее количество погибших зафиксировано в префектуре Хиросима на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Эхимэ на острове Сикоку. Как сообщает телеканал NHK, девять человек находятся без сознания, 58 человек числятся пропавшими без вести. Среди них, в частности, 12 жителей города Кумано префектуры Хиросима, где в воскресенье в результате ливней произошел оползень.

К настоящему времени спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах размещены более 32 тысяч человек. Без электричества остаются свыше 20 тысяч жилых домов. Рекомендации или указания об эвакуации действуют для 2,5 миллиона японцев в 15 из 47 префектур страны.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ - 745 миллиметров, Киото - 465 миллиметров, Хиросима - 442 миллиметра, Хего - 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома затоплены до второго этажа и выше, - 310 миллиметров. Это в два-три раза выше среднемесячной нормы.

Продолжают поступать сообщения о разрушениях и паводках. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся выше второго этажа, в зоне затопления оказалось более 4,5 тысячи домов.

С утра воскресенья при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ начал работать экстренный правительственный штаб по сбору и анализу информации о последствиях ливневых дождей, координирующий работу ведомств, занятых в ликвидации последствий разгула стихии. В ходе заседания Абэ призвал приложить все усилия по проведению спасательных мероприятий и эвакуации пострадавших.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531071060
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