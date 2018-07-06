VIP-ездец. Президент Туркменистана будет участвовать в международном ралли. На какой машине – секрет

16:09 08.07.2018 Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 6 июля посетил Татарстан.



Как сообщается на сайте президента Татарстана, Рустам Минниханов и Г.Бердымухамедов посетили технопарк "Идея", где была организована специальная выставка промышленных предприятий республики.



Президент Туркменистана ознакомился с продукцией Зеленодольского судостроительного завода, КамАЗа, Казанского вертолетного завода, завода "Форд Соллерс". Помимо этого, на выставке были представлены комплексы дистанционного наблюдения и техника, оснащенная газоматорным оборудованием.



В ходе посещения выставки Г.Бердымухамедов сообщил, что осенью в Туркменистане состоится международное авторалли "Амуль – Хазар 2018". Он пригласил спортсменов "КАМАЗ-Мастер" принять участие в состязании.



По данным ряда СМИ, также стало известно, что президент и сам будет участвовать в гонках.



"А вы на какой машине будете?", - спросил его Р.Минниханов.



"Это секрет", - ответил Р.Бердымухамедов и, шутя, добавил: "Может, на КамАЗе". Источник - ca-news.org

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