Жители Таджикистана обратно русифицируют свои фамилии

16:08 08.07.2018 Тысячи жителей Таджикистана вернулись к русскому варианту написания фамилий и отчеств с использованием суффиксов "-вич" и "-ов (-ев). Об этом в беседе с Радио Озоди сообщил сотрудник комитета по языку и терминологии при правительстве РТ Абдурахим Зулфониен.



"Специалисты нашего комитета провели исследование в ряде районов – в Яване, Спитамене, Истаравшане, Шахристане и Матче. Многие из вернувшихся из трудовой миграции сказали, что в России у них возникали проблемы с фамилиями с окончаниями -и, -зод, -зода, -он, -ен, -йен, -ер, -ние, -фар, из-за чего снова брали свои прежние "русские" фамилии", - сказал собеседник.



Такая тенденция наблюдается и в столице. Сайехат Достизода, заведующая отделом ЗАГС района Фирдавси города Душанбе сообщила, что к ним довольно часто обращаются местные жители с просьбой заменить таджикские фамилии на фамилии с использованием суффиксов "-вич" и "-ов (-ев). Но, по ее словам, изменение фамилии на "русские" вряд ли облегчит жизнь трудового мигранта в России. "К тому же, насколько мне известно, сотни граждан Таджикистана с фамилиями с суффиксами -и, -зод, -зода, -он, -ен из др. получили российское гражданство", говорит Сайехат Достизода.



Но эксперты убеждены: русификация фамилий поможет избежать проблем с российской полицией и работодателями, которые жалуются, что они не могут отличить таджикские имена от фамилий, говорят они.



Но среди тех, кто решает поменять паспорта и вернуться к русскому варианту написания фамилий и отчеств с использованием суффиксов "-вич" и "-ов (-ев) немало депортированных или выдворенных из территории России граждан Таджикистана.



Возврат к русифицированным фамилиям, по словам экспертов, является обратной тенденцией их дерусификации, последовавшей вслед за обретением Таджикистаном независимости. Начиная с 2007 года, вслед за президентом Таджикистана от русских окончаний в фамилиях отказались многие высокопоставленные чиновники. А в 2011 году власти даже обязали родителей уже в законном порядке давать ребенку имя, в соответствии с национальными ценностями. Источник - ca-news.org

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