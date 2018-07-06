Узбекистан монополизировал российский рынок попугаев

16:04 08.07.2018 Узбекистан обеспечил три четверти объема поставок попугаев на российский рынок в 2017 году. Об этом сообщает Nuz.uz.

В 2017 году всего две страны занимались экспортом попугаев в Россию. Согласно статистике портала "Экспортеры России", в страну было импортировано 17,08 тысячи попугаев общей стоимостью $22 тысячи. 78,3% птиц от этого количества были доставлены из Узбекистана, остальные прибыли из Суринама.



Ранее Россия импортировала попугаев из таких стран, как Суринам (42,6%), Гвинея (19,7%), Демократическая Республика Конго (12,3%), Соломоновы острова (9,8%).Начиная с 2016 года ситуация начала меняться, и основными экспортерами попугаев в Россию стали Узбекистан (40,7%), Мали (33,3%) и Соломоновы Острова (18,5%). В 2017 году Узбекистан монополизировал рынок комнатных птиц. Поставки партий декоративных животных и птиц в Россию проходят под контролем Россельхознадзора и подлежат обязательной декларации.



Следует отметить, что цены на попугаев в Узбекистане значительно ниже, чем в России. Например, за готовую пару корелл в Ташкенте просят 340 тысяч сумов ($42), что равняется минимальной стоимости одной особи в Москве. Пара волнистых попугайчиков в Узбекистане обойдется покупателю в $13, россиянин отдаст за одну птичку около $10. Источник - Nuz.uz

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