В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-2018

14:10 08.07.2018 В Североатлантическом альянсе отметили, что все команды, которые вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу, представляют страны - члены НАТО, и пожелали им удачи



Все страны, вышедшие в полуфинал чемпионата мира по футболу, являются членами НАТО, говорится в сообщении, опубликованном на странице альянса в Twitter.



В НАТО пожелали командам удачи на предстоящих соревнованиях. В альянсе подчеркнули, что в этом году в чемпионате мира по футболу участвуют команды десяти стран - членов НАТО.



В полуфинал чемпионата вышли только европейские команды: Франция, Бельгия, Англия и Хорватия. Французы и бельгийцы сыграют за выход в финал чемпионата во вторник, 10 июля, а англичане проведут матч с хорватами в среду, 11 июля.



Страна - хозяйка чемпионата, Россия, в четвертьфинале в упорной борьбе уступила команде Хорватии и выбыла из соревнования. Судьба матча решилась в серии пенальти, которую лучше провели хорватские футболисты.



Константин Нагаев, Владислав Гордеев. Источник - РБК

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