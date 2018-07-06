Футбольное безумие: как вся страна болела за сборную России (видео)

14:06 08.07.2018 Любители футбола по всей стране болели за сборную России.



Эмоции захлестнули не только Сочи, где проходил матч, но и Санкт-Петербург, Казань, Самару, Москву, Нижний Новгород и другие города.



И хотя сборной России не удалось одержать победу в поединке с хорватами, достойное поражение только сплотило болельщиков.









Сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".



Счет на 31-й минуте открыл Денис Черышев. Спустя восемь минут хорваты ответили голом Андрея Крамарича. В основное время команды выявить победителя не сумели. Уже в дополнительное время усилиями Домагоя Виды хорваты вышли вперед. На 115-й минуте Марио Фернандес замкнул передачу Алана Дзагоева со штрафного, сделав счет 2:2. В серии послематчевых пенальти Хорватия победила со счетом 4:3.









Сборная Хорватии пробилась в полуфинал чемпионата мира впервые с 1998 года. На турнире во Франции хорватам удалось занять третье место.



В полуфинале турнира Хорватия сыграет со сборной Англии. Матч состоится 11 июля в Москве. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся команды Бельгии и Франции.



Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе "Лужники". Источник - RT

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