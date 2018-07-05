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В Таиланде начали операцию по спасению детей из пещеры
08:08 08.07.2018

Операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера, заблокированных из-за наводнения в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, началась, сообщил в воскресенье глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон.

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По его словам, в 10:00 по местному времени (06.00 мск) команда из 13 водолазов, среди которых иностранцы и таиландские военнослужащие, а также пять наиболее опытных боевых пловцов, отправились в дальний район пещеры.

Выхода детей вместе с дайверами на поверхность следует ожидать не раньше 21.00 по местному времени (17.00 мск).

"Сегодня у нас достигнута полная готовность по всем направлениям и лучше, чем сейчас, ситуации для вывода детей в ближайшие дни может не быть", - сказал Осоттханакан. Он пояснил, что, во-первых, многодневное откачивание воды из пещеры достигло главной цели: уровень воды в пещере стал значительно ниже естественного для сезона дождей, что оставляет на маршруте эвакуации меньше полностью затопленных участков, которые дайверам с детьми придется преодолевать под водой.

"Во-вторых, по информации врачей, находящихся в пещере, дети достаточно физически окрепли, их моральный дух на высоте, они настроены на возвращение домой. В результате тренировок в течение нескольких дней они получили базовые навыки пользования водолазным снаряжением. И, в третьих, у нас готовы все условия для быстрой доставки их в больницу для реабилитации после двухнедельного пребывания в пещере, готовы врачи-специалисты по всем необходимым для их восстановления направлениям медицины", - сказал глава штаба спасательной операции.

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"Наступил тот момент, когда ждать уже больше нельзя, мы в хорошей готовности, условия для эвакуации оптимальные и лучше уже могут не стать: усиливающиеся дожди, надвигающийся на наш регион циклон, о котором предупреждают синоптики, могут резко изменить ситуацию к худшему, прежде всего, повысить уровень воды в пещере. Поэтому мы приступаем сегодня", - сказал он.
Осоттханакан также добавил, что в течение дня будет проводить брифинги для журналистов о ходе операции.

Ранее сообщалось, что от входа в Тхам Луанг удалили всех журналистов, в то время как родителей и родственников детей провели внутрь пещеры.

Еще ночью вход в пещеру и тенты, в которых отдыхают и хранят свое оборудование боевые пловцы, обнесли непрозрачной зеленой пластиковой пленкой. На площадку перед Тхам Луанг заехали 13 автомобилей скорой помощи, которые стояли наготове неподалеку в течение всей поисково-спасательной операции.

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Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.
Основным препятствием для эвакуации являются узкие затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу из пещеры, которые детям, не умеющим плавать, придется преодолевать в легководолазном снаряжении. Ранее свои предложения по спасению юных футболистов выдвинул глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Источник - ria.ru
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