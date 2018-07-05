В Кыргызстане появились гигантские ядовитые змеи?

00:04 08.07.2018 В Кыргызстане появились гигантские ядовитые змеи? Комментарий МЧС



В пресс-службе МЧС заявили, что не рассылали информацию о появлении гигантских змей в Кыргызстане.



Ранее в Сети появилась информация якобы от министерства, что в Кыргызстане наблюдается активность змей. Согласно рассылке в мессенджерах, в это время года "они очень ядовиты и представляют смертельную опасность для человека".



"Убедительная просьба к гражданам республики быть бдительными, не отпускать несовершеннолетних на малоизвестные водоемы и реки, а также самим быть осторожнее. Нам поступают многочисленные звонки из многих районов ЧР (именно так, а не КР. - Ред.), в том числе от рыбаков, о том, что были замечены ранее не замечавшиеся в нашей республике змеи длиной от 1 до 4 метров", - говорилось в рассылке.



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Также сообщалось, что змеи якобы очень агрессивны и могут атаковать "даже без какой-либо провокации с вашей стороны".

Помимо этого, отмечалось, что из-за жары они устремились в реки и каналы. Якобы создана комиссия по отлову змей "на предмет изучения для создания в последующем противоядия от них".



В пресс-службе МЧС заявили, что такое сообщение министерство не рассылало и эта информация не соответствует действительности. Источник - ru.sputnik.kg

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