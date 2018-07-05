В Сирии убит один из самых упоротых командиров джихадистов аль-Махамид

23:42 07.07.2018 В ходе боевого столкновения в провинции Дераа сирийские военные уничтожили командующего бригадами "Фаллуджа Хоран"

Уничтожен лидер "непримиримых" боевиков в провинции Дераа



Ресурс Al Masdar News сообщил об уничтожении сирийскими военными командующего бригадами "Фаллуджа Хоран" Мохаммада аль-Махамида. Он был убит в ходе боевого столкновения в сельской местности в восточной части провинции Дераа.



Мохаммад аль-Махамид относился к непримиримым боевикам, всегда выступал против всех видов примирения, за тотальную войну любыми средствами против сирийского правительства. Он пытался воздействовать и на другие исламистские группировки, чтобы сорвать мирный переговорный процесс.



Есть информация, что именно его подчиненные убивали и похищали членов комиссии по примирению в провинции Дераа. По неподтвержденной информации, его боевики убили несколько бойцов из соседней группировки для того, чтобы свалить вину на сирийских военных и сорвать переговорный процесс о прекращении огня на юго-востоке Сирии.



Следует отметить, что в настоящее время достаточно успешно идут переговоры российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами повстанцев о полной капитуляции боевиков в провинции Дераа.



ИА REGNUM ранее сообщало, что Дамаск контролирует уже три четверти территории юго-западной Сирии. Источник - regnum.ru

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