Биткойн: вот все, что вам нужно знать

20:55 07.07.2018 Фредерик Гий Хофф Сонне (Frederik Guy Hoff Sonne)

Videnskab, Дания



Что такое биткойны? Кто их изобрел? Настоящая это валюта или нет? Каковы их преимущества и недостатки? И стоит ли вам покупать биткойны? Все ответы есть в этой просветительской статье.



19 783 долларов, или 125 231 датских крон, или 1 165 196 рублей. Столько стоил один биткойн, когда эта криптовалюта после многонедельной прелюдии 17 декабря 2017 года достигла своего исторического максимума стоимости.



Эта кульминация продолжалась всего пару минут, после чего цена (и эйфория с ней связанная) вновь резко не пошла вниз. С того момента стоимость биткойна начала откатываться назад, и на сегодня (конец мая 2018 года) она колеблется в районе 8 тысяч долларов (496 тысяч рублей) за один биткойн.



Другими словами, после бури в декабре воцарился штиль, и биткойновая лихорадка более или менее стабилизировалась. Однако феномен биткойна только сейчас привлек внимание международной прессы и заодно приобрел мировую известность. Несмотря на это, все еще мало кто понимает, что такое на самом деле биткойны, от чего зависит их стоимость и можно ли все еще проехаться на этой волне. Поэтому эта статья задумана как пространный, обучающий и развлекательный справочник для тех, кто хочет понять, что такое биткойн.



Для тех, кто никогда раньше не слышал о биткойнах



• Биткойны - это цифровая валюта, их нигде не печатают, а добраться до них можно только со своего компьютера, телефона или других цифровых гаджетов.



• Биткойны децентрализованы. Это значит, что нет никакой главной организации вроде центробанка, которая производила бы биткойны или управляла бы ими.



• Биткойнами торгуют на разных биржах, а значит, их цена определяется спросом и предложением.



• Биткойны придумали с целью предложить новую платежную систему и новые платежные средства, которые можно использовать вместо обычных валют, таких как доллары и кроны.



• Биткойны можно использовать, чтобы совершать покупки в более чем 50 магазинах Дании и более 12 тысяч магазинов по всему миру.



Слово "биткойн" вызывает полное недоумение у большинства людей, так как это слово - почти что элемент нового особого языка. Термины вроде "блокчейна", "электронного кошелька" и "майнинга" очень полезно знать, если вы хотите что-то понять про биткойн. Так же, как следует знать необходимый минимум французского языка, если хочешь суметь неделю прожить в Париже и не потеряться в метро. Поэтому окажите себе услугу и потратьте две минуты на то, чтобы ознакомиться с биткойновым разговорником, прежде чем погрузитесь в его историю.



Электронный кошелек: Подобно тому, как человек хранит свои деньги в бумажнике или на банковском счету, биткойны можно хранить в своего рода цифровой записной книжке, называемой "кошелек". Туда можно зайти с компьютера, мобильного телефона или других цифровых устройств, и на самом деле он напоминает обычный счет, куда есть доступ через интернет.



Ключи: Когда вам нужно перевести биткойны, вы должны использовать некое программное обеспечение и два ключа:



1. Первый из них - это публичный ключ, который напоминает номер счета, куда можно перевести биткойны. Его могут видеть все в сети, но ничто не указывает на то, что он принадлежит именно вам.



2. Другой - это приватный ключ, и он секретный. Вы используете его, когда вам нужно перевести или просто проверить свои биткойны. Он соответствует пин-коду.



Ключи представляют собой особые очень длинные коды. Например, вот случайный пример реального ключа: 1BoatSLRHtKNngkdXEeobR76b53LETtpyT



Если вы кликните на ссылку, вы увидите, с какими еще ключами этот "счет" совершал транзакции. Вы можете одновременно и сделать запрос, и отправить биткойны на этот ключ.



Транзакции: Когда вам нужно перевести биткойны кому-то другому, проводятся математические вычисления, которые связывают ваш частный ключ с публичным ключом кого-то другого в сети. Когда ключи находят друг друга, происходит транзакция, которая заносится в публичную "бухгалтерскую книгу".



Блокчейн: Эта "бухгалтерская книга" называется блокчейн. Блокчейн на самом деле всего лишь большой публичный документ, в котором зарегистрированы все транзакции, которые были выполнены с помощью биткойнов. Все транзакции, которые когда-либо выполнялись с биткойнами, вписаны в этот блокчейн, и все пользователи сети могут их видеть. Например, вы можете кликнуть сюда, чтобы увидеть последние созданные блоки.



Смысл блокчейна в том, что ВСЕ транзакции, которые проводятся - неважно, покупка это жевательной резинки или детской игрушки - верифицируются всеми прочими пользователями в сети. Если кто-то захочет сжульничать или поменять что-то в блокчейне, ему придется изменить все другие транзакции в "бухгалтерской книге", что практически невозможно.



Майнинг: Чтобы транзакции могли быть произведены, а затем зарегистрированы в этой гигантской системе учета, частным лицам приходится использовать компьютерные мощности: ведь никакого центробанка для биткойнов, который осуществлял бы или регистрировал транзакции, не существует. Использовать компьютерные мощности с этими целями - значит, "майнить". Когда ты "майнишь", то помогаешь проверить, что транзакция действительна, то есть, что биткойны, которые пытаются потратить, действительно принадлежат отправителю. Это звучит просто, но требует невероятно больших вычислительных мощностей. Если бы это должен был выполнить один среднестатистический ноутбук, это потребовало бы миллионы лет.



Когда вы "майните", ваш компьютер создает новые блоки в общей системе, где зарегистрированы все новые транзакции. В один блок входит от тысячи до 2 тысяч транзакций, а всего в момент написания этой статьи существует более полумиллиона блоков. В качестве награды за "майнинг" всем компьютерам, которые помогали создать блок, выделяется некоторое количество новых биткойнов, которые они делят между собой, - в настоящее время "приз" составляет 12,5 биткойнов. Это единственный способ создавать новые биткойны. Ведь нет никого, кто мог бы их "печатать".



Когда будет "намайнено" 21 миллион биткойнов, больше "намайнить" будет нельзя. Сегодня уже "намайнили" почти 17 миллионов биткойнов из максимального числа в 21 миллион биткойнов". Однако то, что их будет ровно 21 миллион, не так важно, поскольку каждый биткойн можно разделить на очень мелкие части - до восьми знаков после запятой (0,0000001). Например, у нас в кошельке может лежать "всего лишь" 0,001 биткойна, сумма, которая, тем не менее, будет все равно соответствовать 50 датским кронам (примерно 500 рублей).



Биткойн - это как приключение



Возможно, для большинства биткойн - это не более, чем миф или модное слово. Это и не удивительно, потому что история биткойнов похожа на приключение - она полна загадок, злодеев, героев и почти сверхъестественных биржевых курсов. Разница лишь в том, что приключения биткойна разворачиваются в интернете, а не в сказочной вселенной. Только самая первая глава пока что довольно короткой истории о биткойне окружена тайной - потому что никто толком так и не знает, кто его, собственно, создал. Мы пока знаем лишь, что биткойны изобрел загадочный персонаж со звучащим по-японски именем Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto). Он самый главный биткойновый герой.



Но никто так и не знает, кто же такой этот Накамото. Пока что лишь один человек надевал на себя эту корону, объявив, что Накомото - это он, но ему никто особо не поверил. На самом деле, нет даже уверенности в том, что Накомото - это реальный человек. Возможно, это лишь псевдоним одного или нескольких программистов. Тем не менее, Сатоси Накамото написал статью под названием "Биткойн: электронная денежная система одноранговой пиринговой сети" ("Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"), которая 31 октября 2008 года была выложена на открытом ресурсе "СорсФордж" (SourceForge).



Так родилась идея альтернативной валюты. Вот прямо так, чуть ли не с небес упала. Затем Накамото доработал технологию, стоящую за этой идеей, после чего в январе 2009 года валюта была представлена для всеобщего пользования.



3 января 2009 года создатель новой валюты сам "намайнил" (тот есть, "произвел" - см. биткойновый словарь) первый в истории блок биткойнов - так называемый "генезис-блок" - тем самым "напечатав" первые 50 биткойнов.



9 января в 01.00 увидели свет 750 следующих биткойнов. Всего через неделю в обращении было уже 50 тысяч биткойнов. Весь процесс создания биткойнов можно отслеживать в интернете, поэтому всегда точно известно, сколько и когда было создано.



Всего за полгода примерно к августу 2009-го различные биткойновые пионеры со всех концов света создали первый миллион биткойнов, за которые сегодня можно что-нибудь купить - если, конечно, вы в этом участвовали.



Первая покупка за биткойны: пицца



Когда биткойны в 2009 году только-только начали создаваться, у них не было никакой ценности, так что на них ничего нельзя было купить. Ценность относительна, и любой предмет получает ценность лишь тогда, когда его можно обменивать на другие вещи.



Впервые у биткойна появилась какая-то ценность в 2010 году, когда один американец, Лазло Ханеш (Laszlo Hanyecz), купил то, что сегодня оказалось бы очень дорогой пиццей. Лазло Ханеш был программистом и фанатом биткойнов из Флориды. 7 мая 2010 года он заплатил 10 тысяч биткойнов другому фанату биткойнов из Англии за две пиццы (англичанин заказал для Лазло Ханеша две пиццы из "Папы Джонса" в США - через Атлантику он их, конечно, не пересылал). Если перевести эту сумму на нынешний курс, получается, что Лазло Ханеш заплатил за две пиццы 667 710 836 крон (примерно 6 677 108 360 рублей).



Это стало первой в мире известной покупкой, совершенной с помощью биткойнов, а также основой для формирования стоимости биткойна.



Эта легенда часто рассказывается, чтобы доказать два положения:



1. Во-первых, что ценность биткойна невероятным образом взлетела всего за несколько лет - "эй, какая абсурдная цена за всего пару пицц!"



2. И во-вторых, что биткойны можно использовать как валюту, что по-настоящему важно для многих, кто занимается биткойнами.



С того момента биткойны стали использовать для торговли всем: от оружия и наркотиков в "глубоком интернете", до покупки кофе и коктейлей в Копенгагене, клубники в Рингстеде или калькуляторов в Оденсе.



По информации сайта coinmap.com, где зарегистрированы все места в мире, где можно заплатить биткойнами, в Дании их принимают более чем в 50 магазинах. Миссия как будто частично выполнена, но этого недостаточно, чтобы закрепить биткойны в качестве валюты уровня американского доллара или датской кроны.



Игрушечные деньги или настоящая валюта?



Хотя после легендарной сделки с пиццей биткойны использовались для торговли миллионы раз, до сих пор далеко не все согласны, что биткойны следует признать валютой. Вопрос определения не самый важный, но по обе стороны биткойновых баррикад о нем идут споры.



На сайтах поклонников биткойна вроде bitcoin.com и многих других на этот вопрос дается короткий ответ: да. Их многочисленные противники же, наоборот, утверждают, что биткойны не валюта, и предостерегают людей от того, чтобы те воспринимали их наравне с традиционными формами валют.



Эти дебаты важны по двум причинам:



1. Они могут быть шагом к признанию биткойна как достаточно надежного средства платежа, если трактовать определение "валюта" широко.



2. Если биткойны признают валютой, это будет идейной победой Накамото, учитывая его изначальные планы насчет биткойна.



Согласно обычному определению, валюта должна выполнять три функции:



• Ее можно использовать для накопления. То есть, ее можно хранить в банке или личном сейфе с уверенностью, что потом по мере надобности ее можно достать оттуда не утратившей ценность, чтобы, например, заплатить за путешествие или украшение, на которое человек копил.



• Ее можно использовать в качестве законного платежного средства для покупки товаров. Проще говоря, с ее помощью вы должны иметь возможность купить, скажем, мешок зерна.



• Должна быть возможность использовать ее для бухгалтерского учета. С ее помощью вы должны иметь возможность купить зерно в понедельник примерно по той же цене, что и в пятницу, иначе будет невозможно составить план счетов бухгалтерского учета.



По словам многих экспертов, с которыми связывалась "Виденскаб", биткойны этим требованиям не соответствуют или соответствуют в очень ограниченной степени.



"Я бы не сказал, что биткойн действительно хорошо соответствует этим трем критериям", - говорит Филип Шредер (Philipp Schroder), профессор-экономист из Орхусского университета. "Их курс скачет вверх и вниз, так что сбережения в биткойнах делать трудно. Их можно использовать как средство платежа, но лишь в некоторых довольно специфических кругах. А что касается ведения экономической отчетности, то они слишком нестабильны, чтобы справляться с этой функцией", - объясняет он. "Так что, если вы спросите меня, то это не валюта".



С ним согласен и Ларс Крулль (Lars Krull), старший советник кафедры экономики и управления в Ольборгском университете и специалист в области управления и регулирования финансовых институтов, а также Бо Сандеманн Расмуссен (Bo Sandemann Rasmussen), профессор экономики Орхусского университета.



Биткойн - необычная валюта



Другие признают биткойн валютой, но подчеркивают, что она очень слаба в этом качестве.



"В реальности „валюта", чья ценность по отношению ко всему остальному, например, долларам, недвижимости, автомобилям и земле колеблется по 7 % в день, не практична ни как платежное средство, ни как единица ведения экономической отчетности, и хранить сбережения в ней тоже неудобно", - считает Петер Сестофт (Peter Sestoft) из копенгагенского Университета информационных технологий. Мы поговорили и с коллегой Петера Сестофта из другого подразделения того же университета Романом Беком (Roman Beck), профессором экономики и информационных технологий и руководителем Европейского блокчейн-центра. Он ничего не имеет против того, чтобы называть биткойн валютой.



"Говорить, что его нельзя использовать в качестве валюты немного смешно, поскольку я сам за биткойны покупал в интернете оборудование, так что, по-моему, разумно признать, что с ролью валюты он справляется. Ты что-то отдаешь и что-то получаешь взамен", - говорит он. Здесь главное, насколько широкое определение валюты вам кажется приемлемым. Поэтому проще всего не сравнивать биткойны с датскими кронами или американскими долларами.



"Если вам нужно назвать их каким-то более общим словом, то лучшим обозначением станет „криптовалюта" или „цифровая валюта"", - говорит Петер Сестофт.



На какую идеологию опираются биткойны?



Валюта или нет - в рассуждениях на эту тему легко запутаться. Особого толка от сравнения биткойна с другими валютами нет, хотя в некоторых местах их можно поменять на датские кроны или американские доллары. "Биткойны принципиально отличаются от датских крон, так как нет центрального банка, который старался бы стабилизировать их курс по отношению к другим валютам или увеличивал/уменьшал их количество в обороте, чтобы оказать какое-то влияние на экономику страны и так далее", - говорит Петер Сестофт.



За его созданием стоит идеология, подразумевающая, что при использовании биткойна никакие централизованные силы вроде правительства или банков не могут вмешиваться в регулирование стоимости или количества биткойнов в обороте, а также не могут откусывать себе кусок от денежного пирога за посредничество.



Это можно подытожить в трех пунктах:



• Биткойны децентрализованы (не существует банков, которые хранят для людей их деньги и осуществляют транзакции. Каждый человек сам хранит свои биткойны отдельно от остальных).



• Биткойны не регулируются (нет центрального банка, который печатает деньги и стабилизирует или управляет курсом).



• Биткойны анонимны (нет банков, которые отслеживают, что вы покупаете или кому вы переводите деньги).



На этой идеологии основано все устройство биткойна. "Основное свойство системы состоит в том, что за ней не стоит никакой центральной авторитетной власти", - объясняет Петер Сестофт.



Биткойновая система - это пиринговая сеть



То есть, это одноранговая система, где каждый компьютер имеет одинаковую степень ответственности и равные полномочия, точно так же, как, например, устроен торрентовый файлообмен, где все пользователи сайта могут скачивать и загружать файлы. Таким образом, система децентрализована, а сами биткойны и их пользователи принципиально полностью анонимны. С исторической точки зрения, эта экономическая система совершенно новая и очень в духе времени, объясняет Ян Педерсен (Jan Pedersen), профессор и исследователь экономической истории в Копенгагенском университете: "Это полное освобождение от государственного контроля, „общества слежки" и воплощение в реальность идеи истинной глобализации - своего рода основа экономики новой эпохи".



Существует клуб поклонников биткойна



Чтобы понять идеологию биткойна, стоит посмотреть документальный фильм "Восхождение биткойна" 2014 года ("The Rise and Rise of Bitcoin"). В фильме мы видим симпатичного поклонника биткойнов - программиста (а кого же еще) Даниэля Мросса (Daniel Mross), который сам "майнит" биткойны у себя дома, где живет с женой и тремя детьми. Он довольно сильно увлечен биткойнами, и паломничает на разные биткойновые встречи, где видится с другими поклонниками этой криптовалюты, которые, как и он, очень радуются возможности купить сэндвич или коктейль за биткойны. Так что создается полное впечатление того, что у биткойна существует настоящий фан-клуб.



Фильм ставит феномен биткойна в один ряд с движениями "Анонимус" (Anonymous) и "Викиликс" (WikiLeaks), стоящих на передовой цифровой революции, направленной против авторитета властей.



То есть, отказ от банков и центральной власти и использование биткойнов - во многом идеологический проект во имя свободы, или, как говорит Ян Педерсен, элемент культуры новой эпохи, в зависимости от того, что вы вкладываете в это понятие.



Самые последние слова, которые произносятся в фильме и, следовательно, итоговое его послание, четко доносят эту идеологию до сознания зрителя: "Биткойн принадлежит всем. И будущее строить нам", - звучит это оптимистичное послание на фоне кадров заходящего солнца и сумерек, опускающихся на пальмы.



Биткойн бросает вызов: всем правит закон джунглей



Если таинственный создатель биткойна Накамото - это герой нашего приключенческого рассказа, то сейчас мы как раз добрались до той части истории, где ему выпадают испытания. В последние годы устройство биткойна оказалось под сильным давлением. Профессиональные ловцы удачи и те, кто любит играть на курсах валют, продемонстрировали уязвимость системы к спекуляциям и разнообразным манипуляциям. Когда нет никаких центральных регулирующих органов, начинает править закон джунглей, говорят многие эксперты.



Дело в том, что настоящий прорыв у биткойна случился вовсе не благодаря трансатлантической торговле пиццей, а на территории так называемой "глубокой сети" (особой скрытой части интернета, более надежной и анонимной, чем обычный интернет), где его использовали для торговли наркотиками, оружием, для сокрытия доходов от уплаты налогов, для отмывания денег, финансирования терроризма и всевозможной другой незаконной деятельности, в особенности на интернет-площадке "Шелковый путь" (Silk Road), которая открылась в феврале 2011 года и была закрыта ФБР в октябре 2013 года. Это стало не просто возможным, но даже закономерным следствием такого анонимного и децентрализованного устройства, как у биткойна, говорит Петер Сестофт.



"Биткойны удобны для наркодилеров, тех, кто финансирует терроризм и вообще людей, которые хотят избежать внимания властей - и это тоже в каком-то смысле обуславливает их ценность", - говорит он. Это обратная сторона идеалистической медали свободы. Но наркодилеры и преступники были всегда, так что злоумышленники - это не самая большая проблема биткойна.



На курс биткойна легко влиять



По мере того, как волна популярности биткойна набирала скорость, он все больше выходил за пределы "глубокого интернета" и осваивался на больших биржах, где все чаще подвергался спекуляциям и разным манипуляциям. За короткую историю биткойна это случалось неоднократно. Например, в 2013 году можно было наблюдать небольшой катаклизм в царстве биткойна, когда стоимость цифровой валюты подскочила с 150 до 1000 долларов. Потом этот взлет проанализировала американо-израильская исследовательская группа, которая пришла к интересному выводу, что на стоимость биткойна повлияли намеренно, причем, по видимому, какой-то один конкретный человек.



Биткойны - рискованное вместилище инвестиций



Помимо того, что биткойн уязвим для манипуляций, он часто, как магнит, притягивает спекулянтов, говорят многие эксперты.



"С тем статусом, который у биткойна сейчас, это чистый объект спекуляций. Все это очень похоже на финансовую пирамиду", - считает Петер Сестофт. Однако в финансовую пирамиду людей чаще всего намеренно завлекает злоумышленник. А биткойн, как подчеркивает Петер Сестофт, не подразумевает какого-то преступного или злого умысла, просто это очень рискованное вложение инвестиций.



Его поддерживает Ян Педерсен (Jan Pedersen), который считает, что биткойны "невероятно уязвимы для спекуляций", а также несколько экономистов, которые тоже проводят параллели с финансовыми пирамидами.



Что влияет на стоимость биткойна?



"Виденскаб" попросила нескольких экономистов описать шаблон, согласно которому изменяется стоимость биткойнов, но ото всех получила один и тот же ответ: шаблона не существует. Стоимость биткойна полностью зависит от ожиданий людей. Ожиданий касательно стоимости биткойна завтра, через месяц или через год. Нет никаких основных факторов, которые определяют стоимость, как это, например, обстоит с акциями.



Если очень упростить, то на стоимость акций влияют тенденции, актуальные в определенной области, оборот компании и правление компании - разбираться со всем этим может быть сложно. С биткойнами это как раз очень просто, но одновременно и ужасно непредсказуемо.



Можно сравнить биткойны с полем, засеянным зерном. Можно исследовать почву, проверить прогноз погоды на предмет влажности и температуры, и, исходя из этих обстоятельств, составить примерную картину того, как зерно будет расти - это довольно рационально.



Если провести тут параллель с биткойном, то получается, что если все будут делать прогнозы и верить в то, что земля родит, то так и будет - урожай вырастет, а если нет - то наоборот. Таким образом, объясняет профессор экономики Орхусского Университета Бо Сандеманн Расмуссен, на стоимость биткойна влияет позитивные либо негативные ожидания относительно этой стоимости.



"Современный курс биткойна в реальности определяется исключительно ожиданиями насчет будущего курса. А именно так звучит определение экономического пузыря", - рассказывает Бо Сандеманн Расмуссен. Если в какой-то день множество людей воспылают любовью к биткойну, то его стоимость резко вырастет, а если через месяц все окажется наоборот, то она упадет.



Биткойновое цунами объяснили



Если посмотреть на дело в этом свете, становится понятно, почему недавнее "биткойновое цунами", то есть взлет курса биткойна, случившийся в декабре и январе, вызвало некоторое недоумение. Есть несколько хороших теорий, объясняющих это, но ни одну из них нельзя назвать на 100 % надежной.



Некоторые эксперты указывают, что взлет курса был вызван сочетанием шумихи в СМИ и возросшим интересом более крупных финансовых субъектов вроде банков и фондовых бирж.



В ноябре 2017 года перед тем, как накатило "биткойновое цунами", такие большие биржи как "Си-Эм-И Груп" (CME Group) и "Си-Би-О-И Глобал Маркетс" (CBOE Global Markets) открыли торги, на которых можно было купить биткойны.



К биткойнам потянулась устоявшаяся финансовая система и финансовые короли Уолл-стрит, и именно это и называется в качестве важнейшей причины резкого скачка стоимости биткойна. Но нужно повторить: с уверенностью ничего сказать нельзя.



Сегодня курс биткойна не оправдывает ничего



Хотя существуют разные теории насчет того, что стоит за последним случаем роста биткойнового пузыря, большинство согласны с тем, что курс биткойна в последнее время был перегрет.



"Сегодня (интервью было взято 14 февраля 2018 - прим. перев.), курс биткойна составляет 8,8 тысяч долларов за один биткойн, но он точно так же мог бы быть и 88 или 88 тысяч долларов", - рассказывает Петер Сестофт.



Нет никаких рациональных факторов, определяющих его ценность, продолжает он, и сравнивает ситуацию с пузырем доткомов 17 лет назад, когда все акции, связанные с интернетом, были проданы по завышенной цене.



Поднимется ли биткойновая буря снова?



Сейчас буря стихла, и это заставило людей задаться очень естественным вопросом: а поднимется ли она снова? Поскольку биткойны по своей природе непредсказуемы, полностью это исключать нельзя. Во всяком случае, ни один из экспертов, с которыми говорила "Виденскаб", не захотел этого сделать. Есть, однако, определенные факторы, указывающие на то, что биткойн столкнулся с рядом проблем, которые в долгосрочной перспективе могут помешать биткойну выстрелить вновь.



Основное возражение против того, что успех биткойна будет долговременным, заключается в том, что он потребляет энергию. Многие СМИ писали, что сейчас вся биткойновая сеть потребляет столько же энергии, сколько целая Дания, а к 2020 году ей понадобится объем, сравнимый с тем, что использует весь мир. Хотя датская телепрограмма "ДРс Детектор" обнаружила, что некоторые из этих прогнозов преувеличены, тем не менее, тот факт, что биткойн потребляет энергию, действительно связан с проблемами, рассказывает Петер Сестофт, который считает, что в конечном итоге именно это и может положить конец "шоу биткойна".



Профессор информатики и коллега Петера Сестофта в Копенгагенском университете Фриц Хенгляйн (Fritz Henglein) с ним в этом согласен.



Сколько электричества потребляют транзакции с биткойнами прямо сейчас, можно только догадываться, пока никто не анализировал ситуацию, чтобы узнать точный его объем, так что и мы воздержимся от предположений. Причина того, что биткойны поглощают так много электричества, связана с транзакциями и блокчейном - своего рода большой бухгалтерской книгой.



Как мы уже ранее объясняли, чтобы прошла транзакция, некоторое число компьютеров должно найти нужные документы, что требует почти непостижимой вычислительной мощности. Если бы этими вычислениями занимался средний ноутбук, это заняло бы миллионы лет.



Может положить конец всему шоу



Вне зависимости от того, каково энергопотребление сегодня, проблема в том, что из-за роста потребления, очень сильно будет сокращаться вероятность дальнейшего роста стоимости биткойна.



"Что заставляет людей майнить биткойны? Возможнось заработать 12,5 биткойнов, то есть сотню тысяч долларов, если повезет создать блок. Так что сейчас это может быть выгодно: пока электричество и оборудование дешевы, на этом можно зарабатывать деньги", - говорит Петер Сестофт. Но если стоимость биткойнов вновь упадет, стимула майнить больше не будет, объясняет он. "Если стоимость биткойна, например, упадет с 8 тысяч до 80 долларов, то это все не будет окупаться, и люди просто выключат компьютеры и забудут про это. Так что рано или поздно потребление энергии положит конец этому шоу".



Мешают внутренние противоречия



Петер Сестофт рассказывает, что такое энергопотребление объясняется "ошибкой в устройстве блокчейна биткойна", одновременно указывая на то, что элементы блокчейна легко могли быть устроены множеством других способов, которые не требовали бы столько энергии. В принципе эту ошибку можно исправить и тем самым снизить энергопотребление, но многое указывает на то, что этого не произойдет, говорит он.



Петер Сестофт ссылается на то, что сейчас идет компьютерная гонка, ради которой люди обзаводятся множеством компьютеров в надежде вычислить блок и заработать биткойны. Это привело к тому, что частные фирмы, в особенности в Китае, США и других местах, где дешевое электричество, создали в зданиях старых фабрик множество так называемых компьютерных ферм, где тысячи компьютеров занимаются исключительно тем, что майнят круглые сутки.



"Изначально предполагалось, что майнить будут сотни тысяч человек с помощью своих частных компьютеров, но сейчас это очень специализированный бизнес", - говорит Петер Сестофт. Для тех, кто майнит сегодня, основной стимул - зарабатывание денег, а не идеологические соображения, объясняет Петер Сестофт.



Профессиональные "майнеры" потратили миллионы крон на особенное оборудование, которое им пришлось бы выбросить, если бы в устройстве биткойна что-то изменилось. Это сдерживает любые перемены. Но это также может в будущем и спасти биткойны, считает Петер Сестофт.



Нужно ли вам покупать биткойны?



Вот мы и добрались до конца пути. Или, скорее, до его промежуточной точки, потому что мы пока можем лишь строить догадки, закончились ли уже приключения биткойна или только начинаются.



"Я думаю, что через пять лет биткойн в основном будут помнить из-за технологии, которая стояла за его созданием (блокчейн - прим. ред.), и как первую из множества созданных криптовалют, но не уверен, что он будет иметь какую-то ценность", - говорит Петер Сестофт.



"Виденскаб": Вы бы рекомендовали людям инвестировать средства в биткойны?



Петер Сестофт: Есть такое правило, которое сводится к тому, что если шофер такси вам начинает говорить, куда стоит вкладывать средства, значит, гонка уже началась. Так что нет, я бы не рекомендовал.



С Петером Сестофтом согласен банковский эксперт Ларс Крулль (Lars Krull) из университета Ольборга, а также профессор Бо Сандеманн Расмуссен и профессор Филип Шредер из Орхусского университета. Все они предостерегают против инвестиций в биткойны. Лишь Роман Бек (Roman Beck), профессор и руководитель Европейского блокчейн-центра при Университете информационных технологий в Копенгагене, не так категоричен в том, что касается инвестиций в биткойны:



"Тут все так же, как и с другими активами: просто не стоит хранить все свои деньги в одном месте, а также не надо что-то покупать, если вы видите, что рынок перегрет", - говорит он.



"Но если вы молоды и можете себе это позволить, то я бы немного купил и подождал лет десять. К тому времени мы уже все поймем". Источник - Иносми

