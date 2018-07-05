 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 06.07.2018
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Четверг, 05.07.2018
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Аким Алматы Байбек в день рождения Елбасы залез на пик Нурсултан
20:01 07.07.2018

Бауржан Байбек совершил восхождение на пик Нурсултан
Высота пика 4376 метров.

Аким Алматы Бауржан Байбек совершил восхождение на пик Нурсултан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев в своем Instagram.

"Сегодня вместе с акимом Алматы совершил восхождение на пик Нурсултан. 4 376 метров. Всех с 20-летием Астаны и днем рождения нашего Елбасы! P.S.: Передаем эстафету нашего челленджа всем алматинцам и приглашаем принять участие в завтрашней альпиниаде", - написал Ержан Еркинбаев.

Источник - zakon.kz
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