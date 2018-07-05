Аким Алматы Байбек в день рождения Елбасы залез на пик Нурсултан

20:01 07.07.2018 Бауржан Байбек совершил восхождение на пик Нурсултан

Высота пика 4376 метров.



Аким Алматы Бауржан Байбек совершил восхождение на пик Нурсултан, сообщает Zakon.kz.



Об этом сообщил директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев в своем Instagram.



"Сегодня вместе с акимом Алматы совершил восхождение на пик Нурсултан. 4 376 метров. Всех с 20-летием Астаны и днем рождения нашего Елбасы! P.S.: Передаем эстафету нашего челленджа всем алматинцам и приглашаем принять участие в завтрашней альпиниаде", - написал Ержан Еркинбаев. Источник - zakon.kz

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