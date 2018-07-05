Казахстанские астрофизики планируют установить телескоп в Иордании

18:55 07.07.2018 Сотрудники Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова (АФИФ, в составе Казкосмоса) планируют установить на территории Иордании 800-миллиметровый телескоп для совместного использования в научных целях.



"Недавно АФИФ посетила делегация иорданского географического центра, договорились о том, чтобы его (телескоп – ИФ-К) поставить по иорданскому проекту. Там очень хорошая есть горка изолированная, с хорошим сухим астроклиматом", - рассказал журналистам инженер АФИФ Максим Кругов в ходе пресс-тура на Тянь-Шанскую астрономическую обсерваторию (ТШАО).



Он отметил, что планируется не только установить в Иордании телескоп, но и обучить местных студентов работе на нем.



"Мы включаемся в совместные группы, наш вклад: мы туда входим инструментом и мозгами", - отметил М.Кругов.



По его словам, казахстанские и иорданские специалисты будут работать на телескопе дистанционно. "Но какое-то сопровождение техническое, та же самая охрана, включение электричества - это будет там", - отметил специалист.



Диаметр зеркала телескопа - 800 мм, с его помощью можно наблюдать как геостационарные объекты, так и объекты дальнего космоса.



Преимущества данного телескоп в том, что он "довольно скоростной, довольно компактный, и его можно будет перевезти практически на любую обсерваторию и уже завяжется группа вместе со студентами, вместе с профессорами", добавил М.Кругов.



Для астрономов очень важно иметь большое количество наблюдательных баз, а сотрудничество с государством Ближнего Востока даст еще больше возможностей для казахстанских ученых.



М.Кругов также рассказал, что данный телескоп имеет оптику германской Zeiss, он был законсервирован в течение почти 25 лет. Сейчас его расконсервировали, заменили гидростатические подшипники на более скоростные прецизионные.



"Дело в том, что когда нет наблюдателя рядом, который будет контролировать давление масла (в подшипниках – ИФ-К), в дистанционном режиме его использовать было бы нельзя, поэтому мы заказали и поставили прецизионные китайские подшипники, каждый по 400 кг, но они считаются довольно легкими и быстрыми", - пояснил он.



По словам М.Кругова, в этом году планируется завершить работы по сборке телескопа, а в 2019-м перевезти его в Иорданию.



Он также сообщил, что второй аналогичный телескоп специалисты АФИФ готовят для установки в обсерватории Ассы-Тургень.



"Это скоростной телескоп для наблюдения за гамма-всплесками. У него скорость наведения будет в районе 8 секунд от момента открытия крыши и до наведения на сам объект. Для наблюдения "послесвечения" гамма-всплесков скорость очень важна", - добавил астрофизик.



В данное время АФИФ имеет три наблюдательные базы: Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория, обсерватория Ассы-Тургень и обсерватория астрофизических исследований на Каменском плато. Вместе с тем казахстанские астрофизики тесно сотрудничают с коллегами из Германии, США, Японии и многих других стран. Источник - Экспресс-К

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