КазБоксер Бейбут Шуменов навалял турку Алтункаю и взял пояс "регулярного" чемпиона WBA

16:19 07.07.2018 Бой завершился досрочной победой Шуменова - соперник отказался выходить на десятый раунд.



На "Барыс Арене" в Астане прошел главный бой вечера - казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) в титульном поединке встречался с турком Хизни Алтункая (30-1, 17 КО), сообщает Sports.kz.



На кону стоял вакантный пояс "регулярного" чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой завершился досрочной победой Шуменова - соперник отказался выходить на десятый раунд.



Таким образом, Бейбут одержал 18-ю победу в карьере и вернул себе титул WBA - казахстанец завоевал его в 2016 году, нокаутировав в десятом раунде американца Джуниора Энтони Райта (16-3-1, 13 КО), однако в прошлом году организация лишила его пояса в связи с завершением профессиональной карьеры. После травмы глаза Шуменов не планировал возвращаться на ринг и занялся промоутерской деятельностью, но после консультации с врачами все-таки решил возобновить карьеру. Источник - zakon.kz

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