Пусть будет и у нашего народа своя мечта - Узбекистанская мечта!

11:58 07.07.2018 Давайте превратим в новую национальную идею - главную цель Президента Узбекистана: сделать наших людей богатыми!



Моя самая главная цель - сделать людей богатыми!

Шавкат Мирзиеев



Как показывают события в постсоветских странах, в переходные от одного общественно-экономического строя к другому строю, периоды; во время преобразований и реформ; при качественном изменении идейных ориентиров. В процессе переоценки идеологических и духовных ценностей. К тому же, когда такие процессы сопровождаются с обретением государственной независимости стран. В обществе возникает огромный вакуум, связанный с отсутствием идей, способных мобилизовать и направлять усилия людей на творческое созидание и мирный труд…



В современном мире различных идей и идеологий не мало. Но не всякая идея и пропагандирующая ее идеология может стать общенациональной, отражающей интересы всего народа определенной страны. Особенно когда такая страна многонациональна и имеет некоторые черты федеративного государственного устройства, как Узбекистан.



В недавнем прошлом у нас господствовала коммунистическая идея и ее идеология, защищающая интересы пролетариата и построенная на несостоятельной экономической теории К.Маркса о прибавочной стоимости. На теории о прибавочной стоимости, относящей заработанную предпринимателем прибыль - один из реальных источников инвестиций и роста экономики, к числу нетрудовых доходов. Якобы добываемых с их стороны путем присвоения результатов чужого труда - труда пролетариата. Поэтому сторонники этой теории - большевики, пришедшие к власти в России путем государственного переворота, под видом защиты интересов пролетариата, объявив предпринимательскую деятельность преступной и культивируя посредственность, уничтожали богатых людей и приравнивали всех на уровне бедности…



У нас, в Узбекистане, несмотря на то обстоятельство, что для обретения его государственной независимости, хотя и требовались самоотверженный труд всего народа, колоссальные усилия и воля его руководства. Но никакого национально-освободительного движения не потребовалось. Мы обрели государственную независимость Узбекистана в результате мирного распада СССР….



Тем не менее, в нашей стране, до сих пор под нашей национальной идеей пропагандируется идея национальной независимости. А в высших и средних учебных заведениях преподают дисциплину "Идея национальной независимости", добавив сюда еще и основы духовности. Однако думается, что в условиях Узбекистана, имеющего некоторые черты федеративного государства, преподавание такой дисциплины является, мягко говоря, вредной и очень опасной. В чем не трудно убедиться, наблюдая, а иногда и вмешиваясь в острую полемику определенной части молодежи, некоторых регионов нашей страны, в социальных сетях, например, в Фейсбуке….



Зная о существовании такой проблемы и серьезно думая о них, я, в 2001-2002 годах писал статьи о том, какая идея может стать нашей национальной идеей и пытался опубликовать их в СМИ нашей страны. Ибо после долгого поиска такой идеи на основе изучения истории мирового развития экономической и другой мысли, я пришел к выводу, что таковой может стать только лишь одна идея - идея об обогащении и богатстве народа, воплощающая в себе древнейшую мечту каждого человека и народа в целом. Идея, не только о материальном, но и идейном, духовном и интеллектуальном обогащении и богатстве народа. Идея, концентрированно выражающая в себе и все другие идеи, и общечеловеческие ценности. Идея, способная стать генератором зарождения тысяча и миллионы идей, которые находя свое выражение в различных бизнес-планах и проектах предпринимателей, программах государственных, общественных деятелей и депутатов различных уровней, смогут воплотиться и в реальной жизни, что будет служить и нашему развитию по пути процветания и прогресса.



Поэтому я принимал и другие шаги для того, чтобы привлечь к этой идее внимание руководства страны, ученых и общественности. С этой целью, принимал участие даже в конкурсе, организованной со стороны Центра по науке и технологиям при координационном совете по научно-техническому развитию при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Представив этому Центру проект фундаментальных исследований по своей теории об обогащении народа 19 сентября 2002 года. Однако, тогда мои усилия не дали результатов, поскольку в то время никто еще не только не объявлял своей главной целью сделать людей богатыми. Но и не думал о необходимости обогащения нашего народа - народа Узбекистана, состоящего из его всех граждан.



Все коренным образом изменилось совсем недавно, когда Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 12-13 июня 2018 года совершал поездку в Ферганскую область. Ибо он там заявил, что самой главной его целью является: "СДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ БОГАТЫМИ".



ПОЭТОМУ Я ПРЕДЛАГАЮ ПРЕВРАТИТЬ ОЗВУЧЕННУЮ В СМИ САМУЮ ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРЗИЕЕВА: СДЕЛАТЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ БОГАТЫМИ - В НОВУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ УЗБЕКИСТАНЦЕВ!



Однако достичь, эту цель будет очень трудным. Ибо на пути достижения главной цели нашего Президента существуют множество нерешенных проблем. В чем не трудно убедиться проанализировав и сравнив, например, показатели уровня и качества жизни в нашей стране с показателями других стран мира. Но среди экономических показателей, с натяжкой входящих в состав уровня жизни населения, важное значение имеет, на мой взгляд, показатель валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Этот показатель годится служить и критерием того, как живет человек в той или иной стране: богато или бедно. Поэтому обращает на себя внимание проблема, связанная с этим показателем для нашей страны, которая указана в Задаче 8.1Приложения 1 проекта Постановления Президента "О мерах по реализации Национальных целей устойчивого развития". Ибо в нем к 2030 году предусмотрено увеличение (номинального) ВВП на душу населения всего лишь в 2 (два) раза. Таким образом, если учесть, что в 2017 году, этот показатель по данным МВФ и Всемирного банка был эквивалентным всего лишь 2122-2132 долларам США, то к 2030 году, то есть через 12 лет, он будет эквивалентным примерно 4244-4264 долларам США, соответственно.



Но ВВП на душу населения Узбекистана уже в 2017 году был ниже таких же показателей других стран мира как, например: Люксембург - в 48,63 раза; Швейцария - в 37,34 раза; Норвегия - в 33,17 раза; США - в 27,07 раза, Дания - в 25,33 раза; Сингапур - в 24,96 раза; Турция - в 4,95 раза; Казахстан - в 3,51 раза; Туркменистан - в 3,12 раза.



Более того, в 2030 году ВВП на душу населения Узбекистана, т.е. после 12 лет упорного труда будет ниже аналогичных показателей ни этого 2030 года, а 2017 года, таких стран как, например, Турция - в 2,48 раза, Казахстан - в 1,75 раза и Туркменистан - в 1,56 раза.



Так, что в вопросах реализации главной цели нашего Президента, значит и в вопросах экономического развития нашей страны, запланированного до 2030 года, есть над чем серьезно подумать.



На мой взгляд, не говоря уж о развитых странах, для того, чтобы догнать и перегнать в своем развитии, что касается уровня жизни, значит и в вопросах ВВП на душу населения, хотя бы такие страны, как Турция и Казахстан, наша страна должна привлечь крупные кредиты. Крупные кредиты международных финансовых учреждений, таких как МВФ и Всемирный банк. Размер таких кредитов и возможных государственных займов, на мой взгляд, должен составлять не менее 100.000.000.000(ста млрд.) долларов США. Поэтому в вопросах привлечения такого кредита, иностранного капитала или государственных займов, можно и нужно обратиться, к таким великим странам, как Китай и Япония, являющимся самыми крупными держателями госдолгов США, достигающих астрономических для нас размеров. Так, что теперь можно сказать, что в вопросах государственных заимствований пришло время показать себя и нашим дипломатам. Они должны играть теперь главную роль в этом вопросе…



На мой взгляд, можно решит эту проблему, предложив этим странам специально, только лишь для них выпущенные долгосрочные защищенные от инфляции государственные облигации Республики Узбекистан, по стоимости, эквивалентные, скажем, 106.000.000.000 (сто шесть млрд.) долларов США: стоимость акций + проценты, поэтому сроком их погашения, до 2050 года. Но для этого у нашей страны должны быть готовые проекты и бизнес-планы создания, строительства и реконструкции новых и действующих предприятий промышленности, сельского хозяйства и других сфер экономики Узбекистана. В которые с самыми минимальными рисками можно было бы в короткие сроки вложить, таким способом привлеченные, финансовые ресурсы в 100.000.000.000 долларов США, с таким расчетом, что бы к 2030 году ВВП на душу населения Узбекистана стал эквивалентным хотя бы 10.000 (десяти тыс.) долларов США. Тогда ВВП Узбекистана в 2030 году с учетом роста населения будет эквивалентным, около 368.200.000.000(тремстам шестидесяти восьми млрд. 200 млн.) долларов США.



Отсюда не трудно прийти к выводу о том, что в Задаче 8.1 Приложения 1 проекта Постановления Президента "О мерах по реализации Национальных целей устойчивого развития" можно будет записать следующие слова: "Обеспечить увеличение валового внутреннего продукта к 2030 году (не в 2 раза, а округленно) в 5 раз в расчете на душу населения". Тогда размер ВВП Узбекистана в 2030 году будет эквивалентным примерно 392.171.404.000 долларов США.



А цель по ВВП на душу населения для Центрально-Азиатских республик, в т.ч. и для Узбекистана к 2050 году, должна быть не менее 60.000 (шестидесяти тыс.) долларов США. Ибо мы не хуже населения, скажем, Катара, для которых, этот рубеж был пройден еще в 2017 году, и мы хотим достичь, этот их давно пройденный рубеж по ВВП на душу населения, через 30-с лишнем лет спустя….



Если мы, полностью избавившись от старого менталитета, окостенелого стереотипного мышления, предубеждений и глубоко вникая в дух проводимых Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым реформ, зададим себе вопрос. И зададим этот вопрос пусть даже поголовно всем нашим соотечественникам: Кто не хочет разбогатеть или стать богатым? - то ясно, что все ответят: Никто! И все будут абсолютно правы.



И на самом деле, каждый человек хочет жить благополучно, счастливо и в достатке, т.е. богато. И в этом нет ничего предосудительного. Поскольку даже отрекшийся от мирских забот священнослужитель хочет стать богатым, если и не материально, то хотя бы духовно. А если старое поколение имеет богатый жизненный опыт, то подрастающее поколение, чтобы вступить в самостоятельный жизненный путь, обогащает себя знаниями, накопленными предыдущими поколениями. И, молодежь богатого народа, стремящаяся к знаниям, овладению профессиональным мастерством в различных сферах жизни и бизнеса, физическому и духовному совершенству - никакие фундаменталисты и другие реакционные силы не смогут сбить с толку и заманить на свою сторону. А богатое государство, защищающее права и интересы народа и каждого гражданина страны в отдельности, значит обеспечивающий полный достаток и своим чиновникам, сможет искоренить и всякое проявление коррупции.



Но в настоящее время миллионы и миллионы людей многих неразвитых и отсталых стран мира страдают от бедности, нищеты и голода. Поэтому мировое сообщество озабочено таким положением дел в мире и поставило перед собой задачу борьбы против этих зол. Отсюда выходит, что идея Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева выходит далеко за пределы нашей страны…



Значит, существует одна единственная идея, отражающая в себе древнюю мечту народа, и по этой причине способная завоевать умы и сердца наших людей. И будучи сформулированной в простой и доступной форме, способная объединить и мобилизовать вес наш многонациональный народ на творческий созидательный труд, на большие дела во имя процветания Узбекистана. И эта идея - идея об обогащении и богатстве народа, вытекает из самой главной цели Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева - сделать наших людей богатыми. Недаром у узбеков слово "давлат" - государство, имеет и другое значение - богатство. И на самом деле, если народ - налогоплательщик, будет материально богатым, значит и государство будет богатым, мощным и действительно имеющим великое будущее. Выходит только эта идея и способна объединить и гармонизировать интересы народа и государства. Только в ее реализации могут быть кровно заинтересованы как верхи, так и низы.



Так, давайте же возьмем эту идею на вооружение и, подчинив нашу идеологию на ее реализацию, построим богатое общество и государство; богатое одаренными, талантливыми и состоятельными людьми - настоящими профессионалами своего дела. Людьми, способными обеспечить достойную жизнь не только своим семьям, но и соотечественникам, несущими в себе добро и свет для всех людей.



Достижение этих целей, хотя очень сложная, но вполне разрешимая задача, имеющая определенное свое решение и на практике наиболее развитых стран мира. Мы не хуже их и способны решить любые теоретические и практические экономические проблемы. Тем более такие проблемы, решения, которых желают все. Просто мы раньше, одураченные навязанной нам несостоятельной экономической парадигмой о прибавочной стоимости непрофессионала "высокого уровня", были лишены такой возможности. Но теперь, после приобретения Узбекистаном своей государственной независимости, этого хочет и государство, и народ. Поэтому так хочется сказать:



Люди обогащайтесь и богатейте! Ибо сделать вас богатыми - это самая главная цель нашего Президента Шавкат Мирзиеева. И, в этом залог нашего успеха и процветания. Материальное, идейное, духовное и интеллектуальное богатство народа и есть наше Великое и светлое будущее! Поэтому давайте превратим цель нашего Президента, сделать нас богатыми - в новую национальную идею узбекистанцев! Пусть будет и у нашего народа свая мечта - Узбекистанская мечта!



Автор: Рустамжон Абдуллаев,

доктор экономических наук, академик.

Ташкент, 3 июня 2018 г. Источник - Фундаментальная экономика

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