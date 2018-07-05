Всех перепишут. В Кыргызстане внедряют электронную книгу учета преступлений

11:54 07.07.2018 В Кыргызстане разработано программное обеспечение для внедрения Электронной книги учета преступлений. Об этом рассказали на рабочем совещании у вице-премьер-министра Жениша Разакова.



Представители Генеральной прокуратуры продемонстрировали тестовую версию программного обеспечения "Электронной книги учета преступлений". Программу разработало госучреждение "IT-сервис" при Государственной налоговой службе. На презентации продемонстрировали функциональные возможности системы.



Ожидается, что Электронную книгу учета преступлений внедрят во всех правоохранительных органах, а также в прокуратуре и судах.



"Главной особенностью системы является возможность отслеживания гражданами статуса своего заявления в режиме реального времени посредством сканирования QR-кода, выданного системой. Электронная книга учета преступлений является первым этапом внедрения Единого реестра преступлений и проступков в рамках вступающих в силу 1 января 2019 года новых Уголовного кодекса и Кодекса о проступках. Вице-премьер-министр Жениш Разаков поручил в июле запустить проект в пилотном режиме в Бишкеке, а также указал на необходимость координации действий госорганов в этом направлении", - подчеркнули в пресс-службе кабмина.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530953640

Новости Казахстана

