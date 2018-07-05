Похитителей несовершеннолетних "невест" в Киргизии предлагают сажать на срок до 10 лет

11:52 07.07.2018 Министерство внутренних дел Киргизии разработало законопроект об ужесточении наказания за принуждение женщин к вступлению в брак, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.



В справке-обосновании проекта закона, который выносится на общественное обсуждение, говорится, что актуальная проблема похищения "невест" в Киргизии более 20 лет обсуждается властями и общественностью, а также на международном уровне.



В документе также сообщается, что, несмотря ужесточение в 2013 году ответственности за похищение женщин для заключения брака, а также инициированные депутатами парламента республики законы, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов, факты совершения преступлений против свободы женщин имеют место и в настоящее время.



"Особую тревогу вызывают факты, способствующие новым преступлениям, в том против половой неприкосновенности и жизни женщины", - отмечается в документе.



Предлагаемые поправки в Уголовный кодекс Киргизии предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. сомов ($4,4 тыс.) либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет за принуждение к вступлению в брачные отношения лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста. За похищение для вступления в брачные отношения лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста, предлагается лишать свободы на срок от пяти до 10 лет и штрафовать на сумму до 200 тыс. сомов ($2,9 тыс.).



Дискуссия, связанная с проблемой похищения невест в Киргизии, поднялась после того, как 27 мая в здании РОВД Жайыльского района Чуйской области (север Киргизии) мужчина зарезал девушку, которую он украл, чтобы жениться на ней.



Агентства ООН в Киргизии призвали власти республики принять все необходимые меры для прекращения практики принуждения женщин для вступления в брак и защитить их от насилия.



Согласно данным Фонда народонаселения ООН, в 2016 году в Киргизии 6% замужних девушек и женщин в возрасте старше 15 лет стали недобровольными жертвами "похищения невест".



Международная неправительственная организация Amnesty International сообщала, что, несмотря на ужесточение в 2012 году наказания за "ала качуу" (похищение невесты), данная традиция в значительной степени воспринимается государственными и правоохранительными органами как терпимая практика.



По данным МВД Киргизии, в 2013-2018 гг органами внутренних дел по поводу похищения невест зарегистрировано 895 сообщений и заявлений, из которых по 727 фактам было отказано в возбуждении уголовного дела. В ведомстве также отмечают, что 64% сотрудников милиции в южной столице страны Оше считают похищение невест "нормальным" явлением, а 82% из них полагают, что похищение "спровоцировано" самими женщинами. Источник - Экспресс-К

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