 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как в секте преподобного Муна. В Астане день рождения Елбасы отметили массовым бракосочетанием
11:48 07.07.2018

Марш-бросок Мендельсона

Ксения ВИКТОРОВА

Массовая свадьба состоялась в Астане – узами брака одновременно связали себя сразу 40 пар.

Традиция устраивать общее бракосочетание накануне Дня столицы пользуется все большей популярностью у молодых горожан. В прошлом году легион счастливых молодоженов совершил прогулку по выставке "ЭКСПО", а в нынешнем суженые посетили Ботанический сад, где поклялись друг другу в вечной любви и верности. Помимо процедуры официальной регистрации брака влюбленные выполнили еще один свадебный ритуал, уже неформальный, – выпустили в небо голубей.

Говорят, что из всех семей, которые образовались накануне Дня столицы, ни одна не распалась. За 11 лет существования традиции у молодоженов родились 800 детей.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530953280
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