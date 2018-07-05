Как в секте преподобного Муна. В Астане день рождения Елбасы отметили массовым бракосочетанием

11:48 07.07.2018 Марш-бросок Мендельсона



Ксения ВИКТОРОВА



Массовая свадьба состоялась в Астане – узами брака одновременно связали себя сразу 40 пар.



Традиция устраивать общее бракосочетание накануне Дня столицы пользуется все большей популярностью у молодых горожан. В прошлом году легион счастливых молодоженов совершил прогулку по выставке "ЭКСПО", а в нынешнем суженые посетили Ботанический сад, где поклялись друг другу в вечной любви и верности. Помимо процедуры официальной регистрации брака влюбленные выполнили еще один свадебный ритуал, уже неформальный, – выпустили в небо голубей.



Говорят, что из всех семей, которые образовались накануне Дня столицы, ни одна не распалась. За 11 лет существования традиции у молодоженов родились 800 детей. Источник - Экспресс-К

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