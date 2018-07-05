Первый вице-мэр Бишкека Макенов задержан по делу о незаконном выделении земли

09:29 07.07.2018 07 июля 2018, Бишкек - ИА "24.kg"



Первый вице-мэр города Бишкек задержан в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. Об этом ИА "24.kg" сообщили источники.



Ренат Макенов в четверг и пятницу вызывался на допросы к следователю ГКНБ.



Напомним, Генеральная прокуратура выявила факт незаконного предоставления Управлением земельных ресурсов (ранее Управление муниципальной собственности) земельного участка. В октябре 2014 года УМС предоставило частным лицам участок в 12-м микрорайоне площадью 3,38 гектара сроком на год.



Несмотря на то что он относится к землям общего пользования, в декабре 2015 года Управление муниципальной собственности направило в Бишкекглавархитектуру материалы для изменения его функционального назначения.



Ренат Макенов назанчен первым вице-мэром столицы 8 августа 2017 года. До назначения он возглавлял Управление муниципальной собственности Бишкека. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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