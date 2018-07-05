|УзбНацбанк возрождает Ташкентский завод игрушек
07:54 07.07.2018
НАЦБАНК ВОЗРОЖДАЕТ ТАШКЕНТСКИЙ ЗАВОД ИГРУШЕК
NBU Investment - структурное подразделение Национального банка Узбекистана - совместно с инвесторами реализуют пять проектов на базе Ташкентской фабрики игрушек в Алмазарском районе столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба лидера.
На базе фабрике создадут предприятия Toys City, O`yinchoqlar Fabrikasi, Funny Kids World, National Products и United Nation Company по выпуску игрушек и детской одежды.
В общей сложности здесь создадут свыше 920 рабочих мест.
В настоящее время на введенном в строй Toys City изготавливают около 70 видов продукции для детей.