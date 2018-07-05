УзбНацбанк возрождает Ташкентский завод игрушек

07:54 07.07.2018 НАЦБАНК ВОЗРОЖДАЕТ ТАШКЕНТСКИЙ ЗАВОД ИГРУШЕК

NBU Investment - структурное подразделение Национального банка Узбекистана - совместно с инвесторами реализуют пять проектов на базе Ташкентской фабрики игрушек в Алмазарском районе столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба лидера.



На базе фабрике создадут предприятия Toys City, O`yinchoqlar Fabrikasi, Funny Kids World, National Products и United Nation Company по выпуску игрушек и детской одежды.



В общей сложности здесь создадут свыше 920 рабочих мест.



В настоящее время на введенном в строй Toys City изготавливают около 70 видов продукции для детей. Источник - vesti.uz

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