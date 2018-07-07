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Перешли от слов к процентам. Россия и Китай ввели повышенные импортные пошлины на товары из США
07:38 07.07.2018

Москва отреагировала на введенные Вашингтоном еще в марте повышенные ставки импортных пошлин на сталь и алюминий. Как сообщило в пятницу Минэкономики, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении пошлин на ряд американских товаров, имеющих аналоги в РФ (от 25% до 40%). Это компенсирует $87,6 млн из $537,6 млн потерь российских экспортеров от американских торговых ограничений. Инициатива РФ стала продолжением объявленного сначала США, а затем КНР повышения до 25% ввозных пошлин на товары друг друга объемом $34 млрд для каждой страны. В ближайшие недели торговая война может расшириться: новые ограничения затронут уже $50 млрд экспорта обеих стран.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении Россией компенсирующих мер в ответ на применение США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщило в пятницу Минэкономики. Согласно опубликованному Белым домом документу, в перечень товаров, на которые повышаются пошлины, вошли металлорежущий инструмент, станки, трубоукладчики, погрузчики, компрессоры, дорожная техника, а также оптоволокно. По большинству позиций ставки повышаются до 30% стоимости, максимальное повышение (с 7% до 40%) затронет отдельные разновидности станков с ЧПУ.

Напомним, Вашингтон еще 23 марта ввел защитные тарифы в размере 25% и 10% на поставки стали и алюминия (в частности из РФ, Китая и Турции). Минэкономики оценило потери российских экспортеров от повышенных пошлин США в $537,6 млн (исходя из ввоза стали из РФ в США на $1,5 млрд и алюминия на $1,6 млрд). Повышение же российских пошлин принесет РФ только $87,6 млн. Дальнейшие меры Москва сможет ввести после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии действий США правилам организации либо с 21 марта 2021 года - через три года после вступления в силу повышенных пошлин США. РФ, а также Китай, Индия, ЕС, Мексика и Норвегия уже инициировали спор в ВТО. В конце июня был направлен запрос на проведение консультаций - если они не принесут результата, то РФ "обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение", сообщило Минэкономики.

Что говорят российские конкуренты поставщиков из США
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Ранее другие страны также уже объявили об ответных мерах, например, страны Евросоюза согласовали увеличение пошлин на импорт из США объемом $3,4 млрд, а самым масштабным стало сделанное в пятницу Китаем (тоже обратившимся с иском в ВТО) расширение объема применения повышенных пошлин на ввоз товаров из США с $3 млрд до $37 млрд в ответ на аналогичные меры Вашингтона.

В полдень 6 июля КНР ввела пошлину в 25% на поставки из США объемом $34 млрд, сообщило главное таможенное управление КНР,- это стало контрмерой на введенные США 12 часами ранее ввозные пошлины со ставкой 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая (машины и оборудование, высокотехнологическая промышленная продукция и электроника, в том числе светодиоды, компьютерные жесткие диски и другие товары, произведенные в рамках программы научно-технического развития "Сделано в Китае-2025", также на $34 млрд). Китайские пошлины затронут 545 наименований товаров, включая электромобили, сою и свинину.

В ближайшие две недели перечни товаров, на которые вырастут пошлины, могут быть расширены - на 300 номенклатурных позиций со стороны США и на 114 (продукция химической промышленности, медицинское оборудование и энергетическая продукция) - со стороны КНР, таким образом, под пошлины в 25% попадут поставки уже на $50 млрд с каждой стороны. По оценке члена комитета китайского Центробанка по монетарной политике Ма Цзюня, нынешний обмен "торговыми ударами" будет иметь ограниченное влияние на экономику КНР. "Торговая война в объеме $50 млрд замедлит рост ВВП КНР на 0,2 п. п.",- заявил он китайскому информагентству "Синьхуа". С учетом того, что экспорт составляет лишь 10% и от ВВП США, ответные меры КНР также не окажут заметного влияния на американскую экономику.

Александр Габуев о пользе для России конфликта США и Китая
Александр Габуев о пользе для России конфликта США и Китая
Отметим, что Дональд Трамп уже поручил определить список китайских товаров на сумму до $200 млрд для введения дополнительных пошлин в 10% на случай, если КНР ответит на вступившие сегодня в силу пошлины. США декларируют, что жесткие меры нацелены на сокращение дефицита в торговле с КНР, достигающего $500 млрд. При этом повышение ставок в такой политике имеет свои ограничения: объем поставок США в Китай существенно ниже (что и является причиной образования дефицита), и это не позволит Пекину симметрично отвечать на действия Вашингтона в дальнейшем. Впрочем, перспективы расширения торговой войны со стороны США во многом зависят от промежуточных выборов в Конгресс в ноябре - и даже если она продолжится, повышение пошлин до 10% на поставки объемом $200 млрд по эффекту будет сопоставимо с уже реализованными сторонами мерами.

Олег Сапожков, Евгения Крючкова
7.07.18

Источник - kommersant.ru
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