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Что происходит с туркменским искусственным водоемом Алтын Асыр в пустыне КаракумыЧто происходит с туркменским искусственным водоемом "Алтын Асыр" в пустыне Каракумы
01:26 07.07.2018

Туркменское озеро "Алтын Асыр" (Золотой век) - это искусственный водоем на севере страны, уникальное рукотворное озеро, сложнейшее гидротехническое сооружение. Строительство этого озера началось в 2000 году и включало в себя три этапа. Первая очередь была введена в эксплуатацию в июле 2009 года. В зоне влияния дренажных систем туркменского озера оказалось 10,3 млн гектаров, 90% этих территорий - песчаная пустыня (Каракумы - ред.).

Реализация проекта по подсчетам должна была обойтись в $4,5 млрд. В июле 2009 года началось заполнение водой коллекторов, непосредственно примыкающих к впадине Карашор, а четыре года спустя вода начала поступать уже непосредственно в котловину озера. Ожидалось, что для его полного заполнения потребуется 15 лет.

"Туркменское озеро прославит Туркменистан на весь мир, еще выше поднимет его международный рейтинг", – обещал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, по наблюдениям которого на затеянное Ашхабадом строительство народы мира взирают "с интересом и восхищением".

Народы, возможно, действительно взирают, а вот специалисты от затеи туркменских властей не сказать, чтобы были в восторге. Главное, что их смущает, – это качество воды, которая поступает в озеро. Без должной системы очистки дренажных вод "Алтын асыр" превратится в огромное хранилище жидких химических отходов. В этой связи упоминается история с озером Сарыкамыш, которое соседствует с "Алтын асыр".

Издание "Хроника Туркменистана" рассказывет, что же происходит на данный момент с озером и с какими проблемами оно столкнулось.

Самой главной проблемой озера оказалось поднятие уровня грунтовых вод и деградация больших площадей земель. Это все возникло из-за того, что русло коллектора было проложено прямо в песке и без облицовки. Расчет был сделан на то, что со временем произойдет заиливание русла, что предотвратит дальнейшее просачивание воды в песок. В итоге просачивание воды по всей длине Каракумского канала привело к поднятию уровня грунтовых вод, что вызвало засоление и деградацию больших площадей земель.

При строительстве нового коллектора не были учтены метрологические факторы, то есть постоянно дующие в разных направлениях ветра в Каракумах и вызываемые ими движения гигантских масс песка (барханов). В результате наносов песка в коллектор постепенно изменилось его русло. Вода размыла берега и залила огромные площади, образуя озера. Из-за этого во многих местах, где проходит коллектор, невозможно понять, где первоначально располагалось его русло, отмечается в статье.

Периодически, дренажная вода, насыщенная химическими веществами и солями с пахотных полей в коллекторе отступает, оставляя после себя засоленную мертвую землю. Ирригационные работы уже давно не ведутся.

Сегодня невозможно подсчитать, сколько миллионов кубометров воды не дошло до конечного пункта назначения. Можно только догадываться о масштабах вреда, нанесенного и наносимого по сей день экологии пустыни. Однако рано или поздно эта проблема даст о себе знать, так же, как и погибающий Арал напоминает людям о своей агонии, говорится в статье.

Источник - CA-NEWS
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530915960
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