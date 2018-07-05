Туркестан: как в странах региона относятся к России

00:24 07.07.2018 Кто и кого на самом деле теряет и находит



Одна из самых популярных тем обсуждения в околоэкспертных СМИ - какую из стран СНГ Россия сегодня потеряла или вскорости потеряет. Что же кроется за таким определением как "потеряла"? Но точного ответа на вопрос, какие критерии, показатели соответствуют этому штампу, нет.



Вероятнее всего, "потеря" означает изменение отношения населения страны к России, снижение доли тех, кто считает ее дружественной державой. Динамика общественного мнения отслеживается в рамках "Интеграционного барометра ЕАБР". Проект остановлен, но тем не менее уже набран довольно большой объем данных, который можно использовать. Сравним отношения между странами региона и Россией за два года - 2013 и 2017.



Начнем с показателей дружественности. Падение дружественности по отношению к России составило всего 2?6%, в целом в четырех странах региона из пяти поддержка России является подавляющей, а в Туркмении - доминирующей. В самой России доля граждан, считающих рассматриваемые страны дружественными, в 3?4 раза меньше. Тут стоит отметить, что граждане РФ тогда мало кого посчитали дружественными - по итогам опроса 2013 года первое место заняла Белоруссия с 50%, у всех остальных показатели были еще ниже.



Однако в 2017 году ситуация для России поменялась. Страны Туркестана стали расцениваться гораздо выше - доля выросла в 1,5?2,5 раза. И пусть это в значительной мере эффект низкой базы, но тем не менее очевидно, что противостояние с Западом заставило россиян искать союзников там, где они их раньше не видели.



Какие из перечисленных на карточке стран, на ваш взгляд, являются дружественными для нашей страны (на поддержку которых в трудную минуту можно рассчитывать)?, %



Несмотря на культивируемый западными СМИ образ России как страны опасной и непредсказуемой, в регионе ее таковой в основном не воспринимают. Более того, доля противников России в Казахстане и в Киргизии снизилась. Это довольно интересное явление. Также не воспринимают недружественными страны региона и в России.



Эти факты говорят о том, что воспринимать СМИ и социальные сети как объективный источник информации нельзя - они не отражают общественного мнения и являются субъектом манипуляций.



А какие из этих стран, на ваш взгляд, являются недружественными для нашей страны (отношения с которыми являются конфликтными и несущими угрозу нашей стране)?, %



Но кроме таких достаточно простых определений как "дружественная" и "недружественная" есть еще различные уточняющие вопросы, которые позволяют выявить точные настроения и перепроверить полученные ранее ответы.



К примеру, существует такой фактор как отношение к иностранцам, которые приезжают работать или учиться, или к инвесторам.



Как видно из двух следующих таблиц, к гражданам России и российскому бизнесу относятся хорошо - ухудшение наблюдается только в Киргизии. В обратную сторону более прохладное отношение, но тем не менее улучшение тоже есть.



Отдельно надо сказать об отношении к российским товарам - им доверяют в странах региона больше других. В Казахстане к ним отношение стабильное, в Киргизии и Таджикистане есть небольшое ухудшение. К товарам из региона в России относятся с недоверием, скорее всего, о них не знают и с ними не сталкивались.



Проблема продвижения товаров, к примеру, из Казахстана в России связана с господством в РФ крупных торговых сетей. Казахстанские поставщики, как правило, не соответствуют их требованиям по ряду параметров, поэтому самый крупный сегмент российской торговли для них закрыт. Небольшие магазины и рынки в приграничных регионах погоды не делают.



Интересно, что произошло сокращение постоянного и прямого общения между жителями стран. С одной стороны, возможно, это следствие эмиграции. Из стран региона в Россию переезжают целыми семьями, обрывая социальные связи. С другой стороны, возможно тут сказывается эффект социальных сетей, дающих возможность следить за событиями в жизни других на расстоянии.



Намного большей проблемой для отношений является низкий интерес к истории, культуре и географии. Снижение интереса к России отмечено в Киргизии и Таджикистане, вероятно, это касается и других стран. В самой России к странам региона существовал изначально низкий интерес, и, видимо, улучшения нет.



То же самое касается и популярной культуры России - интерес в Киргизии и Таджикистане падает. Только в Казахстане он подрос. По всей видимости, тут вопрос в сохранении русского языка и вовлеченности в современную российскую культуру. Это и экономический вопрос - уровень жизни в Казахстане позволяет потреблять российскую поп-культуру, а вот в Таджикистане на это денег уже нет.



Насколько данные этих социологических исследований можно использовать в прикладных целях, например, для прогнозирования?



Рассмотрим один пример.



Отчет "Интеграционный барометр ЕАБР, вторая волна, 2013 год". Ответы на вопрос "Какие из этих стран, на ваш взгляд, являются недружественными для нашей страны (отношения с которыми являются конфликтными и несущими угрозу нашей стране)?" по отношению к России:



Туркмения - 0%

Узбекистан - 1%

Армения - 2%

Таджикистан - 2%

Киргизия - 2%

Белоруссия - 3% (за 2012 год)

Казахстан - 4%

Молдавия - 12%

Азербайджан - 13%

Украина - 19%

Грузия - 74%



Как видно, по отношению к России можно выделить две группы стран: в первой Россию как недружественную оценивают менее 5% от опрошенных, во второй - более 10%.



И тут возникает вопрос о причинах. В Азербайджане причиной является поддержка Россией Армении, в Молдавии - Приднестровья, в Грузии - война 2008 года. Но отчего такое отношение к России было на Украине в 2013 году?



Даже до свержения Януковича на Украине каждый пятый опрошенный воспринимал Россию как недружественную страну и готов был к конфронтации, а значит, все разговоры про "братские народы" были лишь в представлении российской стороны. Так что социология очень и очень важна для прогноза межгосударственных отношений.



Какие же выводы в целом можно сделать для стран Туркестана и России, исходя из такой динамики опросов общественного мнения?



1. Отношение населения стран региона к России, безусловно, положительное. Россия является страной, к которой в регионе относятся наиболее доброжелательно. Ухудшения отношений из-за противостояния России с Украиной и с Западом нет.

2. В России не рассматривают страны региона как недружественные, но и как дружественные - тоже, хотя есть положительная динамика по сравнению с 2013 годом. Видимо, из-за конфронтации с Западом стали активнее искать союзников среди соседей. Но граждане России в целом индифферентны к другим странам - видимо, из-за большой численности населения и большой территории Россия самодостаточна, ее население не нуждается во внешних контактах.

3. Проблемой становится снижение интереса в странах региона к истории и географии России, уменьшение количества прямых контактов между людьми.

4. Отдельно надо сказать про "мягкую силу" России, которая снижает свое влияние. Реальное отношение к ней в самой России выразил министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о ситуации с Украиной: "И здесь, я еще раз хочу сказать, какая альтернатива была? Мы должны были тоже платить политологам, чтобы они какие-то сайты вели?". Можно сделать вывод о том, что деятельность посольств России и представительств Россотрудничества ограничивается редкими протокольными мероприятиями. Причем это настолько уже вошло в тренд, что, к примеру, в Казахстане попытка посольства России провести конференцию, посвященную 25-летию дипломатических отношений, вызвала у тех, кто видел аналогичные конференции США и КНР, чувство неловкости.



Марат Шибутов



Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2444197.html Источник - REGNUM

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