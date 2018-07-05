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Бывшему премьеру Пакистана Навазу Шарифу дали 10 лет. Посадили также дочь и зятя, вторую дочь - оштрафовали на $2,6 млн
22:31 06.07.2018

Бывшему премьеру Пакистана дали 10 лет. Дело завели после публикации "Панамского досье"

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен в Пакистане к десяти годам тюрьмы и штрафу в размере 10,6 млн долларов по обвинению в коррупции. Дело было заведено по следам публикации "Панамского досье".

Вместе с Шарифом судили его дочь Марьям и зятя Сафдара Авана. Марьям получила семь лет тюрьмы, Аван - один год лишения свободы. Дочь Шарифа оштрафована на 2,6 миллиона долларов.

Наваза Шарифа судили за покупку через офшорные фирмы четырех квартир в Лондоне. Квартиры Шариф оформлял на своих детей. Как выяснил суд, пакистанский политик не имел средств, чтобы купить столь дорогую недвижимость в британской столице.

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Бывшего премьера судили заочно. Сейчас он с семьей находится в Лондоне. Осужденные настаивают, что они невиновны, а квартиры куплены законно. Шариф называет свое дело политически мотивированным.

Опасаясь беспорядков, пакистанские власти, как сообщается, блокировали дороги вокруг комплекса правительственных зданий, в одном из которых находится Верховный суд, и запретили проведение митингов и шествий в этом районе.

У Великобритании и Пакистана нет соглашения о взаимной выдаче осужденных преступников. Ранее Шариф говорил, что вернется на родину, чтобы выслушать приговор, но этого не произошло.

"Панамское досье"

В июле прошлого года Верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти премьер-министра Наваза Шарифа из-за обвинений в коррупции.

Ранее имена членов семьи Шарифа появились в так называемом "Панамском досье" в 2015 году: в СМИ появилась информация о связах детей премьера с офшорными компаниями.

Наваз Шариф вступил в должность премьер-министра Пакистана в июне 2013 года. Ранее он занимал эту должность в 1990-1993 годах и в 1997-1999 годах. Он - один из наиболее популярных политиков в стране.

"Панамское досье" было опубликовано в апреле 2016 года назад Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Досье представляет собой 11 миллионов конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием оффшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.

Правообладатель иллюстрацииREUTERS
Image caption
Суд над Шарифом с Исламабаде проходил в условиях повышенных мер безопасности
В документах было упомянуто множество имен - от чиновников ФИФА и актрисы Эммы Уотсон до премьер-министров Исландии и Британии. Там также упоминалось имя друга президента России Владимира Путина, известного виолончелиста Сергея Ролдугина.

Первой жертвой скандала оказался премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлаугссон, который ушел в отставку через несколько дней после публикации "панамских документов", так как из них стало известно, что ему и его жене принадлежала офшорная компания, которую он не задекларировал после избрания в исландский парламент.

"Панамские документы" стали проблемами для тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, которому пришлось признать, что его семья получала финансовую выгоду от легального офшорного фонда, основанного его отцом Иэном.

Лидеры других стран - от президента Путина до премьер-министра Шарифа - реагировали на это расследование иначе, называя утечку информации об офшорах провокацией.

Источник - bbc.com
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