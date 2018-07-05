Пропавшая продюсер фильма "Томирис" Анна Чекиртова найдена. Жива, но в плохом состоянии

17:57 06.07.2018 Продюсера исторического фильма "Томирис "Анну Чакиртову нашли, сообщает Zakon.kz.



"Жива, но в плохом состоянии. Подробности позже", - написал на своей странице в Facebook руководитель СОБ Ислам Угушев.



2 июля продюсер вышла из дома и не вернулась. Это произошло около 9 часов вечера, с тех пор ее никто не видел. С камер видеонаблюдения в аптеке была снята запись о визите Анны.Больше никаких данных о ее местонахождении не поступало. Источник - Zakon.kz

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