Банки Таджикистана привлекают клиентов через звезд эстрады

14:20 06.07.2018 Микрокредитная депозитная организация "Арванд" пригласила известного таджикского исполнителя Джонибека Муродова на один день стать их финансовым консультантом.



"В течение дня у вас есть возможность повидаться и сфотографироваться со знаменитостью, вместе с ним открыть депозитный счет, получить кредит или же воспользоваться услугами денежных переводов от МДО "Арванд", - говорится на страничке этой микродепозитной организации в соцсетях.



По образованию Джонибек Муродов лингвист, и впервые попробует себя в банковской сфере. В связи с этим предложением он приехал в Таджикистан из Украины, где находился в последнее время.



Сам Джонибек сказал, что подписал контракт с организацией и отработал один день, 5 июля, в качестве финансового консультанта. "Я предоставлял клиентам консультации и советы", - сказал певец. Он надеется, что этот креативный подход поможет "Арванду" привлечь больше клиентов.



Джонибек не собирается оставлять шоу-бизнес ради банковского дела. "Я работаю в сфере шоу-бизнеса уже 17 лет. Я певец. Зарабатываю неплохо. И, в конце концов, этот талант передался мне по наследству", - сказал Джонибек Муродов.



Хусейн Туйчиев, представитель МДО "Арванд", сказал, что Джонибек приглашен на открытие нового офиса душанбинского филиала организации и они надеются, что за один день Джонибеку удастся привлечь новых клиентов. Источник - centralasian.org

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