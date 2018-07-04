 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.07.2018
12:09  National Interest: Зачем Индии нужны стратегические отношения с КНДР?
11:16  Назарбаевский Курык. Казахстан передает стратегический объект порта Актау в суб-аренду США
11:14  Президент Узбекистана примет участие в праздновании 20-летия Астаны
11:08  Bloomberg: Торговое оружие массового уничтожения – плод воображения США?
11:05  Боевики без вредных привычек. Как палестинцы соблазняют израильских военных в интернете
09:21  Россия предложила Индии совместно строить подводные лодки
09:03  Девочкам в 40 школах Англии запретили носить юбки. Гендер-шиз, - Daily Mail
09:00  Мрачная история саммитов президентов США и Путина, - Washington Post
08:52  Бишкек. Советником президента Жээнбекова назначена экс-глава бабановского банка Жеенбаева
08:47  Узбекистан начнет внедрять блокчейн и развивать крипторынок
08:44  Главным по козлодранью (кок-бору) в Киргизии стал изгнанный из Кырпарламента россиянин Жыргалбек Саматов
08:40  Яков Блюмкин - чекист, авантюрист, востоковед. Стоя перед расстрельной командой, он пел Интернационал...
08:38  Иран заставит соседей оборонять нефтяные танкеры, - И.Субботин
08:34  Японцы казнили основателя секты "Аум Синрике" Секо Асахару и 6 его ближайших сподвижников
08:32  Форум раскольников. Китайский клин в Евросоюз никак не вбивается, - М.Коростиков
04:57  Исследователи подтверждают: поцелуй гораздо важнее секса, - Stern
01:57  Индийское ФБР расследует затопление монгольского судна
00:36  ЧМ-2018: Англичане нарываются в России на хороший пендель
00:34  В Персидском заливе назревает новая война, в которую втянут и Россию
Четверг, 05.07.2018
22:21  Бауржан Сартбаев назначен торговым представителем Казахстана в России
21:56  В Пхукете не могут найти 49 туристов с перевернувшихся лодок
21:51  Компания из Андорры PGI построит в Узбекистане горнолыжный курорт
16:34  В Узбекистане продлили срок действия паспортов старого образца
16:18  Экс-премьер РФ С.Кириенко ("киндер-сюрприз") стал Героем России?
14:39  Владимир Погосян: Азербайджан использует переговоры для подготовки к войне с Арцахом
14:32  КырПрокуратура: Выявлен факт мошенничества в ходе строительства дороги "Балыкчи-Корумду"
13:30  Полигон на высшем уровне. Вашингтон и Пхеньян договорились договориться
13:28  Коалиция за развал Сирии. Вашингтон и Анкара манипулируют исламистами, курдами и трубопроводами
13:25  "И сразу предложил замуж..". Татьяна Каримова рассказала как познакомилась с Исламом
13:24  Куда течет Каспий. Отклик на статью "Поворот Волги на Запад"
13:19  Елбасы торжественно открыл Международный фин-центр "Астана"
13:17  Экспедиция "От ледников до Аральского моря" ищет журналистов
13:08  TANAP - технический газопровод или возвращение Nabucco? - И.Адясов
09:12  Елбасы отчитался принцу Нахаяну о сооружении долгостроя Абу-Даби-плаза
08:53  "Новый Казахстан": каз-дем-туса обсуждает в США как сковырнуть Елбасы
08:40  Покинувшие сирийский район Дераа боевики оставили тонны боеприпасов
08:37  Таджикистан возвращается к государственному регулированию цен
08:34  25 туркменских солдат погибли в бою с талибами на границе
08:16  Иранский атом расщепляет Запад. Тегеран пытается объединиться с ЕС против США, - "Къ"
08:13  Китайскую армию поразила "болезнь мира", - В.Скосырев
08:07  Для удара по Ирану американцам придется обвалить нефтяные цены, - М.Сергеев
08:02  Евразийская идентичность: реальности и фантазии. Как можно описать то, чего не существует, - А.Малашенко
07:31  Любил волк кобылу... Как Путин "спасает" олигархов, - Александр Халдей
07:27  Хоть кол на башках теши рос-либер-"интеллигенции", - Э.Лимонов
06:49  "Новичок" все шалит. Близ английского Солсбери найдено еще 2 полу-трупа "скрипалей"
06:21  На веб-аукционе продан кыргызский орден "Баатыр эне"
02:05  Как долго продержится оборона Хмеймима, - И.Шварц
00:59  Bank of America: Кризис и дефолт 1998-го уже на пороге
00:24  Спросите у Этана, может ли Большой Разрыв порвать Вселенную на части?
Среда, 04.07.2018
22:44  Экс-узб-генпрокурора Кадырова обещают отпустить из темницы, если он вернет все награбленное
22:42  "Метаморфоза" Улицкая и первобытная Норвегия, - Р.Устраханов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
National Interest: Зачем Индии нужны стратегические отношения с КНДР?
12:09 06.07.2018

Тактика Нью-Дели в отношении КНДР созвучна амбициям и стремлению Индии к достижению статуса глобальной державы

Недавнее откровение Индии о том, что она направила своего министра иностранных дел на встречу с главой МИД КНДР, вызвало немалое удивление. По словам главы индийского МИД В.К. Сингха, он встретился со своим северокорейским коллегой для обсуждения "политического, регионального, экономического, образовательного и культурного сотрудничества между двумя странами". У обеих стран, похоже, не так уж много общих политических вопросов для обсуждения. Тогда почему Индия, впервые за последние 20 лет, направила своего высокопоставленного дипломата в Пхеньян? Возможно, этот визит отвечает стратегическим целям Индии, пишет Таня Сен в статье для американского издания The National Interest.

Напряженность на Корейском полуострове заставила вмешаться в ситуацию как региональные державы, так и государства, расположенные за пределами региона. Неудивительно, что Индия не стала непосредственно вмешиваться в ситуацию на Корейском полуострове. Известно, что Индия не вступает в союзы, которые носили бы обязательный характер и противоречили бы ее неконфликтной позиции. Тем не менее, с точки зрения официальных индийских лиц, выстраивание отношений с Пхеньяном могло бы поддержать великие амбиции Нью-Дели. Выстраивание союзнических отношений и укрепление дипломатической роли в регионе могли бы помочь Индии в реализации своих амбиций.

Нельзя отрицать тот факт, что после избрания премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2014 году Индия заняла заметно более активную позицию на международной арене. К основным элементам внешней политики Моди можно отнести снижение рисков в отношениях между Индией и Китаем, более тесное сотрудничество с Юго-Восточной Азией и выстраивание крепких отношений с такими великими державами, как Соединенные Штаты. У Индии есть территория, население и ресурсы для достижения более значимой региональной роли, однако в сравнении с ее оппонентами ей не хватает способности оказывать существенное политическое влияние в регионе. Например, растущее региональное влияние КНР представляет собой прямую угрозу для влияния Индии в Индо-Тихоокеанском регионе в целом. В этой связи региональное соперничество между Индией и Китаем может объяснить стремление Индии расширить пределы своего влияния.

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном показал, что в скором времени мир, возможно, заново откроет Северную Корею. Дипломатические усилия Индии можно рассматривать как попытку сыграть роль посредника. Возможно, Индия намерена сместить Пхеньян с китайско-пакистанской орбиты, на которой он сейчас находится.

Учитывая тот факт, что два ближайших союзника и торговых партнера Северной Кореи представляют непосредственную угрозу для Индии, выстраивание тесных отношений с Пхеньяном позволило бы Индии уменьшить региональные риски. С практической точки зрения, благодаря КНДР Индия могла бы получить рычаги влияния на Китай и Пакистан. Этот шаг может укрепить позиции Индии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Если рассматривать возможность образования блока с участием Индии и КНДР, такая тактика могла бы даже заложить основу для сотрудничества с Соединенными Штатами в отношении будущего Северной Кореи. В прошлом Индия уже выступала в роли посредника на Корейском полуострове, предлагая гуманитарную помощь и участие третьих сторон после окончания Корейской войны. Готовность Индии в очередной раз взять на себя эту роль, наряду с дальнейшим развитием других общих региональных интересов с США, сыграет Индии на руку в противодействии растущему влиянию КНР.

Более того, в мире, в котором мягкая сила приобретает все более существенное значение, позитивное влияние на КНДР может способствовать росту престижа Индии на мировой арене. В период "холодной войны" Индия совместно с другими странами инициировала создание международной организации "Движение неприсоединения", которая объединила 120 стран мира на принципах неучастия в военных блоках. "Движение неприсоединения" позволило Индии стать лидером слабых, недавно деколонированных государств. Подобная лидирующая роль Индии будет поддерживать и укреплять имидж нейтральной, миролюбивой страны, и в конечном итоге, может побудить такие страны, как Северная Корея, сблизиться с ней.

Тактика Нью-Дели в отношении КНДР созвучна амбициям и стремлению Индии к достижению статуса глобальной державы. Индия может использовать роль посредника на Корейском полуострове для противостояния китайско-пакистанским региональным планам. Однако Индии нужно продолжить работу над выработкой последовательной внешнеполитической стратегии. Индийское руководство должно задействовать свои возможности в рамках единой политики, если оно хочет, чтобы Индия вышла за рамки "развивающейся" державы. В противном случае никакая тактика не поможет Нью-Дели получить преимущества перед своими оппонентами.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530868140
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  