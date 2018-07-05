Нурсултану Назарбаеву - 78 лет!

11:17 06.07.2018 Он родился 6 июля 1940 года на жайляу Ушконыр в Заилийском Алатау.



Глава государства Нурсултан Назарбаев отмечает свой день рождения, сообщает Zakon.kz.



6 июля 1940 года на жайляу Ушконыр в Заилийском Алатау в семье Абиша и Альжан Назарбаевых родился долгожданный мальчик, которого родители назвали Нурсултаном.



"С выбором имени малыша приключилась целая история. Собравшиеся на той родственники наперебой предлагали самые различные имена. В конце концов бабушка новорожденного Мырзабала предложила: "Пусть мой ненаглядный внук носит одновременно два имени сразу – Нур и Султан, пусть он будет Нурсултаном"", - говорится на сайте Акорды.

Детство Султана, как его звали в семье, пришлось на суровые и тяжелые военные и послевоенные годы.



Нурсултан видел, что его отец никогда не сидит без дела, и потому старался ему во всем помогать. Дома, в огороде и в яблоневом саду, где он помогал отцу выращивать картофель и яблоки. Нурсултан ухаживал за скотом, вместе с отцом косил сено в горах.



24 апреля 1990 года стал президентом Казахской ССР.



1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку 98,7 % избирателей. Источник - Zakon.kz

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