Назарбаевский Курык. Казахстан передает стратегический объект порта Актау в суб-аренду США

11:16 06.07.2018 Стратегический объект морского порта Актау хотят на 3 года передать в аренду порту Курык, сообщается в проекте постановления правительства РК "Об обременении стратегических объектов правами третьих лиц".



"Разрешить акционерному обществу "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт" совершить сделку по обременению правами третьих лиц (аренда сроком на 3 года) объектов недвижимости, указанных в приложении к настоящему постановлению", - говорится в представленном в среду документе.



Из приложения следует, что речь идет о передаче паромного комплекса из 4 площадок общей площадью 8797,6 кв.м, расположенного в промышленной зоне №7 в Актау, а в пояснительной записке к документу названа и сама третья сторона, которой эти площадки намерены передать.



"Передача паромного комплекса порта Актау в ТОО "Порт Курык" позволит обеспечить консолидированную координацию паромных грузопотоков и повысить эффективность загрузки паромных мощностей и железнодорожных путей, снизить простои вагонов и в целом увеличить транспортные возможности транскаспийского коридора", - пояснил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.



Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 18 июля. Источник - КазТАГ

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