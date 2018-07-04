Президент Узбекистана примет участие в праздновании 20-летия Астаны

11:14 06.07.2018 Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев в сопровождении Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева посетил международный финансовый центр "Астана".



Презентованы созданные в центре условия для деловых людей, планы на перспективу.



Деятельность центра налажена на основе опыта международных финансовых институтов. Для участников центра будут предусмотрены налоговые льготы сроком до 50 лет, упрощенные визовый, валютный режимы и другие преференции.



Сегодня во дворце Независимости состоится торжественное мероприятие, посвященное 20-летию города Астаны. Источник - President.uz

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