Россия предложила Индии совместно строить подводные лодки

09:21 06.07.2018 Индия получила от России предложение по совместному проектированию и строительству подводных лодок. Об этом сообщает издание The Economiс Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



"Российская сторона предложила передачу всей интеллектуальной собственности для строительства прототипа и дизайна (подлодок.- "Ъ"). Это будет означать, что нет также никаких ограничений по количеству подводных лодок, которые могут быть построены по данному проекту",- отметил собеседник издания.



По информации газеты, предложение России обсуждалось в мае на форуме в Сочи. Оно может стать альтернативой тендеру на шесть новых дизель-электрических подводных лодок, который Индия планирует провести. Стоимость тендера оценивается в $10 млрд. Источник - kommersant.ru

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