Девочкам в 40 школах Англии запретили носить юбки. Гендер-шиз, - Daily Mail

09:03 06.07.2018 Девочкам в 40 школах Англии запретили носить юбки: школы выбирают нейтральную форму ради учеников-трансгендеров



Согласно заявлениям, школы выбирают политику гендерно-нейтральной формы, в соответствии с которой мальчики и девочки должны носить брюки. Вопрос о введении аналогичных изменений рассматривают и другие школы.



Эти школы последовали примеру средней школы Priory School в Льюисе в Восточном Сассексе, которая в сентябре прошлого года отказалась от женской формы, также ссылаясь на опасения по поводу сексуализации молодых женщин.



Об этом стало известно одновременно с сообщением о том, что одна из ведущих частных школ пригласила экспертов по макияжу, чтобы помочь ученикам, которых беспокоит их внешность.



Средняя школа Copleston High School в Ипсвиче - одна из школ, руководство которой настаивает на том, чтобы девочки вместо юбок носили "простые серые брюки", включила юбки в список "неприемлемых элементов одежды".



Звучат заявления о том, что большинство учащихся в этом районе в настоящее время посещают школы, где носят только брюки, при этом восемь школ в Ипсвиче проводят в отношении школьной формы гендерно-нейтральную политику.



Между тем, как сообщает "Санди Таймс" (The Sunday Times), средняя школа Crawshaw Academy, расположенная недалеко от Лидса, "проводит консультации по внедрению гендерно-нейтральной формы (только брюки)".



А средняя школа Phillips High School в городе Бери объявила, что девочки, которые придут в школу в сентябре этого года, должны будут носить брюки, а ученицы, которые в ней уже учатся, перейдут на брючную форму в следующем году.



Одна из родительниц назвала это решение "глупостью", по ее словам, в той форме для девочек, которую сейчас носят, нет ничего плохого.



Ученицам, которые осенью придут в школу Phillips High School в седьмой класс, нельзя будет носить такие же темно-синие юбки длиной до колен, которые носят ученицы, уже обучающиеся в этой школе.



Дайэн Бурдаки (Diane Burdaky), чья дочь Аннабель учится в восьмом классе, утверждает, что по вопросу об изменении школьной формы с родителями не советовались.



"Ни писем, ни сообщений по электронной почте никто из школы не присылал. Никто в школе ничего об этом вообще не говорил, не было никаких консультаций".



"Я посмотрела на сайте, и там было уведомление о том, что все новые ученики с сентября должны будут носить брюки, а потом, в сентябре 2019 года, на брючную форму перейдут и остальные ученицы".



"Я полностью поддерживаю политику школьной формы. По-моему, очень важно, чтобы родители взаимодействовали со школой, чтобы соблюдались все правила".



"Я хочу понять, почему это произошло. Я не могу придумать ни одной причины, почему девушки не должны носить юбки. Годами девочки, выходя из дома, подворачивали пояса юбок. Мы все привыкли это делать".



"Невозможно же уследить за тем, что они делают, когда выходят из дома. Это школа должна за этим следить, когда они там находится".



"Я твердо убеждена, что с родителями должны были провести беседу и все как надо объяснить".



"Хорошо бы дать девочкам возможность носить юбку или брюки, но я не понимаю, зачем надо вводить полный запрет. По-моему, это глупость".



Тони Смит (Tony Smith), директор школы Priory School, сказал в прошлом году: "Причина изменений школьной формы, прежде всего, связана с такими вопросами, как равенство и правила приличия".



Теперь все наши ученики будут носить одинаковую форму. "Это гораздо более приличная форма, и вероятность неприличных действий гораздо меньше".



"Это гендерно-нейтральная униформа, и мы тщательно подумали об этом, убедившись, что она гендерно нейтральна".



"У нас в школе есть учащиеся-трансгендеры, и у нас все больше учащихся, которые находятся на перепутье и не могут разобраться со своей гендерной идентичностью".



"Поэтому в такой форме у учащихся нет необходимости решать, носить ли им так называемую мужскую или женскую форму".



Но это решение резко раскритиковал бывший ученик школы Пирс Морган (Piers Morgan), который сказал: "Неприятно видеть, что одна из моих старых школ занимается этой гендерно-нейтральной ерундой под влиянием незначительного меньшинства людей".



"Пусть мальчики будут мальчиками, а девочки - девочками, и не надо сбивать их с толку таким дурацким способом".



Все это началось после того, как в школу Immanuel College в Хартфордшире, где обучение стоит 18 тысяч фунтов стерлингов в год, пригласили специалистов по макияжу, чтобы научить учащихся использовать косметику.



Их пригласили после того, как одна 15-летняя ученица призналась, что ее беспокоит состояние ее кожи, и она хочет узнать, как использовать косметические средства.



Эта школа совместного обучения, в которой обучается 570 учеников, также отменила запрет на использование косметики для учащихся младше 16 лет.



