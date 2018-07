Мрачная история саммитов президентов США и Путина, - Washington Post

Владимир Кара-Мурза | The Washington Post



"На прошлой неделе Белый дом и Кремль одновременно объявили, что президент Трамп и российский президент Владимир Путин проведут свой первый официальный двусторонний саммит в Хельсинки в июле 2016 года", - пишет заместитель председателя "Открытой России" Владимир Кара-Мурза в статье для The Washington Post.



"Для Путина, который находится у власти почти два десятилетия, это станет первым саммитом с четвертым для него президентом США", - отмечает оппозиционный политик.



"В июне 2000 года новый российский лидер принял в Кремле президента Билла Клинтона. В течение двух дней переговоров, как и во время совместной пресс-конференции, на которой преобладали темы контроля над вооружениями и ракетной обороны, два лидера были вежливы и сдержанны - значительная перемена по сравнению с теплотой и личным характером отношений между Клинтоном и предшественником Путина Борисом Ельциным", - говорится в статье.



После завершения переговоров в Кремле Клинтон поехал навестить Ельцина, который поселился после ухода с поста в пригороде Москвы, пишет автор. "Борис, вы демократ до глубины души... В вашем сердце пылает огонь истинного демократизма и реформаторства. Я не уверен, что это присуще Путину", - сказал Клинтон Ельцину.



"Ко времени следующего американо-российского саммита, в июне 2001 года, опасения по поводу авторитарных наклонностей Путина стали реальностью", - пишет Кара-Мурза, поясняя, что речь идет об изменениях в управлении на местах в пользу большей централизации и взятии под государственный контроль оппозиционного канала НТВ. "Худшие злоупотребления путинского режима были еще впереди, но тенденция просматривалась безошибочно", - говорится в статье.



Ничто из этого, как представляется, не беспокоило следующего президента США, Джорджа Буша, когда он встретился с Путиным в Любляне. "Я посмотрел этому человеку в глаза. Я нашел его очень откровенным и надежным", - сказал тогда Буш.



На своей первой встрече с Путиным за пределами Москвы в июле 2009 года президент Барак Обама похвалил его за "экстраординарную работу, которую он проделал от лица российского народа", говорится далее.



"В то время как Трамп готовится к поездке в Хельсинки, с его стороны было бы мудро помнить, чем закончились попытки его предшественников достичь примирения с Путиным", - отмечает автор.



"Отношение к Путину и Буша, и Обамы по сравнению с первоначальным сильно изменялось; оба они в конечном итоге осознали, что не может быть истинного партнерства, не говоря уж о совпадении интересов, между демократией и коррумпированным авторитарным режимом", - заключает Кара-Мурза, призывая Трампа "ценить драгоценное время, принимая во внимание прошлые уроки".



Источник: The Washington Post Источник - inopressa.ru

