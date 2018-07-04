Бишкек. Советником президента Жээнбекова назначена экс-глава бабановского банка Жеенбаева

08:52 06.07.2018 Экс-глава Нацбанка стала советником Сооронбая Жээнбекова



Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна назначена советником президента Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Бактыгуль Жеенбаева - кандидат экономических наук. Ранее работала председателем совета директоров в АКБ "Кыргызстан", который принадлежит экс-премьер-министру Омурбеку Бабанову.



Она также возглавляла Национальный банк КР и "Айыл Банк". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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