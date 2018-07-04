|Бишкек. Советником президента Жээнбекова назначена экс-глава бабановского банка Жеенбаева
08:52 06.07.2018
Экс-глава Нацбанка стала советником Сооронбая Жээнбекова
Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна назначена советником президента Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Бактыгуль Жеенбаева - кандидат экономических наук. Ранее работала председателем совета директоров в АКБ "Кыргызстан", который принадлежит экс-премьер-министру Омурбеку Бабанову.
Она также возглавляла Национальный банк КР и "Айыл Банк".