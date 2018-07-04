 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.07.2018
12:09  National Interest: Зачем Индии нужны стратегические отношения с КНДР?
11:16  Назарбаевский Курык. Казахстан передает стратегический объект порта Актау в суб-аренду США
11:14  Президент Узбекистана примет участие в праздновании 20-летия Астаны
11:08  Bloomberg: Торговое оружие массового уничтожения – плод воображения США?
11:05  Боевики без вредных привычек. Как палестинцы соблазняют израильских военных в интернете
09:21  Россия предложила Индии совместно строить подводные лодки
09:03  Девочкам в 40 школах Англии запретили носить юбки. Гендер-шиз, - Daily Mail
09:00  Мрачная история саммитов президентов США и Путина, - Washington Post
08:52  Бишкек. Советником президента Жээнбекова назначена экс-глава бабановского банка Жеенбаева
08:47  Узбекистан начнет внедрять блокчейн и развивать крипторынок
08:44  Главным по козлодранью (кок-бору) в Киргизии стал изгнанный из Кырпарламента россиянин Жыргалбек Саматов
08:40  Яков Блюмкин - чекист, авантюрист, востоковед. Стоя перед расстрельной командой, он пел Интернационал...
08:38  Иран заставит соседей оборонять нефтяные танкеры, - И.Субботин
08:34  Японцы казнили основателя секты "Аум Синрике" Секо Асахару и 6 его ближайших сподвижников
08:32  Форум раскольников. Китайский клин в Евросоюз никак не вбивается, - М.Коростиков
04:57  Исследователи подтверждают: поцелуй гораздо важнее секса, - Stern
01:57  Индийское ФБР расследует затопление монгольского судна
00:36  ЧМ-2018: Англичане нарываются в России на хороший пендель
00:34  В Персидском заливе назревает новая война, в которую втянут и Россию
Четверг, 05.07.2018
22:21  Бауржан Сартбаев назначен торговым представителем Казахстана в России
21:56  В Пхукете не могут найти 49 туристов с перевернувшихся лодок
21:51  Компания из Андорры PGI построит в Узбекистане горнолыжный курорт
16:34  В Узбекистане продлили срок действия паспортов старого образца
16:18  Экс-премьер РФ С.Кириенко ("киндер-сюрприз") стал Героем России?
14:39  Владимир Погосян: Азербайджан использует переговоры для подготовки к войне с Арцахом
14:32  КырПрокуратура: Выявлен факт мошенничества в ходе строительства дороги "Балыкчи-Корумду"
13:30  Полигон на высшем уровне. Вашингтон и Пхеньян договорились договориться
13:28  Коалиция за развал Сирии. Вашингтон и Анкара манипулируют исламистами, курдами и трубопроводами
13:25  "И сразу предложил замуж..". Татьяна Каримова рассказала как познакомилась с Исламом
13:24  Куда течет Каспий. Отклик на статью "Поворот Волги на Запад"
13:19  Елбасы торжественно открыл Международный фин-центр "Астана"
13:17  Экспедиция "От ледников до Аральского моря" ищет журналистов
13:08  TANAP - технический газопровод или возвращение Nabucco? - И.Адясов
09:12  Елбасы отчитался принцу Нахаяну о сооружении долгостроя Абу-Даби-плаза
08:53  "Новый Казахстан": каз-дем-туса обсуждает в США как сковырнуть Елбасы
08:40  Покинувшие сирийский район Дераа боевики оставили тонны боеприпасов
08:37  Таджикистан возвращается к государственному регулированию цен
08:34  25 туркменских солдат погибли в бою с талибами на границе
08:16  Иранский атом расщепляет Запад. Тегеран пытается объединиться с ЕС против США, - "Къ"
08:13  Китайскую армию поразила "болезнь мира", - В.Скосырев
08:07  Для удара по Ирану американцам придется обвалить нефтяные цены, - М.Сергеев
08:02  Евразийская идентичность: реальности и фантазии. Как можно описать то, чего не существует, - А.Малашенко
07:31  Любил волк кобылу... Как Путин "спасает" олигархов, - Александр Халдей
07:27  Хоть кол на башках теши рос-либер-"интеллигенции", - Э.Лимонов
06:49  "Новичок" все шалит. Близ английского Солсбери найдено еще 2 полу-трупа "скрипалей"
06:21  На веб-аукционе продан кыргызский орден "Баатыр эне"
02:05  Как долго продержится оборона Хмеймима, - И.Шварц
00:59  Bank of America: Кризис и дефолт 1998-го уже на пороге
00:24  Спросите у Этана, может ли Большой Разрыв порвать Вселенную на части?
Среда, 04.07.2018
22:44  Экс-узб-генпрокурора Кадырова обещают отпустить из темницы, если он вернет все награбленное
22:42  "Метаморфоза" Улицкая и первобытная Норвегия, - Р.Устраханов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Бишкек. Советником президента Жээнбекова назначена экс-глава бабановского банка Жеенбаева
08:52 06.07.2018

Экс-глава Нацбанка стала советником Сооронбая Жээнбекова

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна назначена советником президента Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бактыгуль Жеенбаева - кандидат экономических наук. Ранее работала председателем совета директоров в АКБ "Кыргызстан", который принадлежит экс-премьер-министру Омурбеку Бабанову.

Она также возглавляла Национальный банк КР и "Айыл Банк".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530856320
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  