Узбекистан начнет внедрять блокчейн и развивать крипторынок

08:47 06.07.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о мерах по развитию цифровой экономики. Оно подразумевает внедрение блокчейна в госуправление, развитие крипторынка, майнинг, смарт-контракты, сообщило издание "Газета.uz".



В постановлении определены важнейшие задачи по развитию цифровой экономики. В том числе речь идет о внедрении и развитии деятельности в области оборота криптоактивов, включая майнинг, смарт-контракты, консалтинг, эмиссию, обмен, хранение, распределение, управление, страхование, краудфандинг, а также технологий "блокчейн" для диверсификации различных форм инвестиционной и предпринимательской деятельности. Предусмотрена подготовка квалифицированных кадров в сфере разработки и использования технологий "блокчейн" и всестороннее развитие сотрудничества с международными и зарубежными организациями в сфере деятельности по криптоактивам.



"На валютные операции, связанные с оборотом криптоактивов, проводимые лицами, имеющими соответствующую лицензию, не будут распространяться нормы законодательства о валютном регулировании. Программа будет предусматривать внедрение с 1 января 2021 года блокчейн-технологий в деятельность государственных органов, в том числе при осуществлении государственных закупок и оказании госуслуг", - говорится в сообщении.



До 1 января 2019 года должен быть разработан проект закона "О цифровой экономике и блокчейн-технологиях", предусматривающий основные понятия в сфере блокчейн-технологий и принципы ее функционирования. Компаниям "Узбекэнерго" и "Узбекгидроэнерго" поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по запуску пилотного проекта на базе элементов цифровой экономики и деятельности по криптоактивам (включая майнинг).



Отметим, постановление о развитии криптоактивов и блокчейн-технологий подписано вопреки отрицательной позиции Национального банка Узбекистана по этому вопросу.



06 июля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Татьяна КУДРЯВЦЕВА Источник - 24.kg

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