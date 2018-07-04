|Главным по козлодранью (кок-бору) в Киргизии стал изгнанный из Кырпарламента россиянин Жыргалбек Саматов
08:44 06.07.2018
В Федерации кок-бору смена руководства. Икрамжан Илмиянов уже не президент
В Федерации Кыргызстана по кок-бору сменился руководитель. Накануне ее члены провели свой съезд, сообщили в организации.
Большинством голосов новым президентом Федерации кок-бору избран Жыргалбек Саматов. Ранее он являлся вице-президентом федерации.
Жыргалбек Саматов также был депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Республика - Ата Журт". В 2016 году он лишился кресла, потому что у него, как выяснилось, российское гражданство.
Икрамжан Илмиянов покинул пост президента Федерации кок-бору по собственному желанию. Коллегам он объяснил свой добровольный уход проблемами со здоровьем и семейными обстоятельствами.