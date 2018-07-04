Главным по козлодранью (кок-бору) в Киргизии стал изгнанный из Кырпарламента россиянин Жыргалбек Саматов

08:44 06.07.2018 В Федерации кок-бору смена руководства. Икрамжан Илмиянов уже не президент



В Федерации Кыргызстана по кок-бору сменился руководитель. Накануне ее члены провели свой съезд, сообщили в организации.



Большинством голосов новым президентом Федерации кок-бору избран Жыргалбек Саматов. Ранее он являлся вице-президентом федерации.



Жыргалбек Саматов также был депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Республика - Ата Журт". В 2016 году он лишился кресла, потому что у него, как выяснилось, российское гражданство.



Икрамжан Илмиянов покинул пост президента Федерации кок-бору по собственному желанию. Коллегам он объяснил свой добровольный уход проблемами со здоровьем и семейными обстоятельствами. Источник - 24.kg

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