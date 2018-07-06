Иран заставит соседей оборонять нефтяные танкеры, - И.Субботин

08:38 06.07.2018 Тегеран грозит заблокировать важный Ормузский пролив



Иранское военно-политическое руководство обещает в одностороннем порядке перекрыть экспорт нефти, который проходит через Ормузский пролив. С заявлением подобного рода выступил один из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Кусари. Он добавил, что это станет ответом на решение Соединенных Штатов запретить другим странам покупать у Тегерана черное золото.



"Если они (Соединенные Штаты. – "НГ") собираются заблокировать экспорт иранской нефти, мы не позволим вывозить ее в другие страны мира через Ормузский пролив", – заявил Исмаил Кусари, который является заместителем командующего базой КСИР "Саралла" в Тегеране.



Еще в январе этого года, комментируя потенциальный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией, турецкий колумнист Керем Алкин отмечал, что возможное обострение приведет к блокировке 20 млн барр. нефти, которую ежедневно транспортируют через Ормузский пролив в другие государства. "В этом случае (в случае блокирования пролива. – "НГ") Европе и Азии придется стучаться в дверь США. Все, через что нам придется пройти, – это война за Африку с 2030 по 2060 год, возникшая как результат позиции США в области глобального энергоснабжения". Факт того, что последние угрозы Тегерана связаны с желанием Вашингтона погрузить его в торговую изоляцию, актуализирует доводы Алкина.



Обещание блокировать Ормузский пролив, который соединяет Оманский с Персидским заливом, звучит не первый раз. Угрозы иранского руководства самостоятельно перекрыть проход нефтяных танкеров были распространены и в 2011 году – на волне обсуждения антииранских санкций. Тогда мировому сообществу пришлось всерьез взвешивать возможные риски. Правда, в то время объем ежедневно проходившей через Ормузский пролив нефти оценивали в 17 млн барр., что составляло, по официальным оценкам властей США, 20% всей мировой нефти. В 2012 году Леон Панетта, который на тот момент занимал пост главы Пентагона, обещал предпринять военные действия, если Тегеран решится каким-то образом повлиять на транспортировку нефти из Персидского залива.



Впрочем, в экспертной среде полагают, что угрозы Ирана невыполнимы. "Ормузский пролив не находится исключительно в пользовании Ирана, – заявил "НГ" старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Исаев. – Если его гипотетически перекрыть, будет нанесен очень серьезный удар. Через него идут все танкеры из стран Персидского залива потребителям. Например, все, что находится на востоке Саудовской Аравии, проходит через Ормузский пролив и идет дальше. С другой стороны, там есть Оман, и проходы регулируются (не только Ираном. – "НГ"). Впрочем, это не исключает того, что могут быть какие-то провокации. Хотя Иран сейчас не в том состоянии, чтобы устраивать что-то подобное. Создавать провокации – это лить воду на мельницу американцев в отношении одиозности иранского режима".



Провокации в районе Ормузского пролива действительно уже случались. Так, летом 2017 года ракетный катер ВМС Ирана направил лазерный луч на один из вертолетов Корпуса морской пехоты США в то время, когда он вместе с американскими кораблями сопровождал грузовое судно, следовавшее из Персидского залива. Тогда официальный представитель Министерства обороны США Уильям Урбан уточнял, что иранцами также был использован прожектор. Весной того же года было зафиксировано, что суда, принадлежащие КСИР, прошли в 548 метрах от американского корабля, заставив его скорректировать свой курс. Американским силам даже приходилось открывать предупредительный огонь. Так, например, в январе 2017 года отреагировала команда эсминца ВМС США Mahan на то, что группа иранских военных катеров приблизилась к нему на опасное расстояние.



В экспертной среде считают: иранское руководство не решится на жесткие действия. "С того момента как были заключены Венские соглашения ("ядерная сделка" 2015 года, ограничившая Иран в его атомной активности в обмен на снятие международных санкций. – "НГ"), товарооборот у Ирана с европейцами вырос в три раза за три года – с 5 до 17 с лишним миллиардов евро, – напомнил "НГ" Леонид Исаев. – Есть потенциал для дальнейшего роста. Тегеран сейчас заинтересован в том, чтобы вести себя как цивилизованная страна вопреки всем упрекам со стороны США. Все последние угрозы – это больше риторика. Когда в мае США объявили о выходе из иранской "ядерной сделки", то иранцы много говорили по поводу того, что они тоже выйдут, даже сожгли текст соглашения в парламенте. И ничего не произошло. Как выяснилось, Тегеран вполне готов и дальше его выполнять. Скорее всего это очередной всплеск антиамериканизма, который свойствен иранскому политическому истеблишменту".



Угрозы со стороны КСИР прозвучали на фоне европейского турне президента Ирана Хасана Рухани, которое стартовало 2 июля. Первым делом он посетил Берн, где провел переговоры со своим швейцарским коллегой Аленом Берсе. Следующим пунктом назначения стала Вена. Напомним, что Австрия председательствует в Совете ЕС до конца этого года. В австрийской столице глава Исламской Республики встретился с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано. В центре внимания всех переговоров Рухани находилась "ядерная сделка".



"Ядерная деятельность Ирана всегда преследовала мирные цели, – заявил Рухани по итогам встречи с Амано, параллельно отметив, что "принимать решение касательно уровня сотрудничества с МАГАТЭ" будет Иран.



Игорь Субботин

6.07.2018 Источник - ng.ru

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