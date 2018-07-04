Японцы казнили основателя секты "Аум Синрике" Секо Асахару и 6 его ближайших сподвижников

08:34 06.07.2018 В Японии казнили основателя секты "Аум Синрике"

В Японии был приведен в исполнение смертный приговор в отношении основателя секты "Аум Синрике" (в России признана террористической организацией) Секо Асахары. Об этом сообщает японский телеканал NHK. До этого лидер секты, ответственной за атаку с использованием зарина в токийском метро в 1995 году, отбывал наказание в тюрьме. Помимо него 6 июля были казнены еще шесть участников секты.



"Аум Синрике" была основана в 1987 году. В основу учения Секо Асахары легло скорое ожидание конца света и последней битвы "добра и зла", в которой должны были погибнуть все "грешники". 20 марта 1995 года сектанты устроили в метро Токио атаку с применением отравляющего вещества. В результате погибли 12 человек, пострадали, по разным данным, от 1 тыс. до 6 тыс. человек.



Суд признал лидера секты Секо Асахару виновным по 13 из 17 обвинений и в 2004 году приговорил его к смертной казни через повешение. Всего за 20 лет к ответственности привлекли 192 члена "Аум Синрике". 13-ти из них вынесли смертные приговоры. 19 января этого года суд Японии подтвердил пожизненный приговор последнему фигуранту дела "Аум Синрике" Кацуо Такахаси. Часть приверженцев секты легитимно продолжают свою деятельность в Японии под надзором полиции. Источник - kommersant.ru

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