 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Исследователи подтверждают: поцелуй гораздо важнее секса, - Stern
04:57 06.07.2018

4 июля 2018 г.
Корреспондент | Stern

Сегодня уже целовались? Отлично! У того, кто мало целуется, не только быстрее образуются морщины, но и проблемы со здоровьем появляются чаще. А для любви поцелуи и вовсе имеют решающее значение - некоторые исследователи утверждают, что они важнее секса, сообщает Stern.

"Когда пара перестает целоваться, значит, партнеры в душе уже настроились на расставание", - считает берлинский психолог Вольфганг Крюгер. Желание целоваться целиком и полностью зависит от игры гормонов.

"Возможно, люди целуются еще с доисторических времен. Однако в начале истории нашей эволюции все выглядело не так романтично. Поцелуи были прежде всего способом передачи измельченной пищи маленьким детям, которые не имели возможности жевать ее сами", - говорится в статье.

Первое письменное упоминание поцелуя ученые обнаружили в индийских ведах - собрании религиозных текстов, которые появились 3,5 тыс. лет назад. Именно тогда поцелуй стал осознанным социально-культурным действием, отмечает Крюгер.

Во все времена художники, поэты, писатели и режиссеры воспевали поцелуй. Но только ли человек может вкусить радость от поцелуя? "Есть виды обезьян и рыб, которые целуются", - замечает Крюгер. Однако ученые до конца не уверены, являются ли в этом случае поцелуи любовным ритуалом или служат для передачи пищи от особи к особи.

В прошлом веке ученые пришли к выводу, что "желание целоваться возникает благодаря выплеску многочисленных гормонов и, наряду с приятными ощущениями, видимо, благотворно сказывается на здоровье", отмечается в статье.

"Так, (во время поцелуя) учащается сердцебиение и улучшается обмен веществ. У тех, кто много целуется, сокращается риск гипертонии и депрессии - об этом еще 15 лет назад говорилось в исследовании, проведенном специально по случаю года химии в Германии. Обмен слюной может благотворно отразиться на иммунитете и состоянии зубов за счет того, что антибактериальные энзимы предотвращают кариес и пародонтоз", - передает Stern.

"Фанатам поцелуев нечего бояться и глубоких морщин. Во время поцелуя одновременно задействованы 34 лицевых мышцы. Кроме того, во время страстного поцелуя организм получает заряд энергии, равный эффекту от 25 г шоколада - только при этом человек не толстеет", - говорится в статье.

По данным американских ученых, романтический поцелуй присутствует лишь в 46% мировых культур. Кроме того, существует "братский поцелуй - как в Восточной Европе", пишет автор, или "поцелуй политиков".

А что с поцелуем любви? "Поцелуй - самое чувственное и интимное общение, которое известно человеку, - утверждает Крюгер. - Во время секса может сохраняться отстраненность, а вот интенсивные поцелуи - очень интимная форма сближения".

То, что люди предпочитают закрывать глаза, когда целуются, Крюгер объясняет тем, что "поцелуй задействует все пять чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Когда выключается одно из них, другие становятся более острыми".

Как удалось выяснить американским ученым, те, кто по утрам целуют на прощание своих любимых, более успешны в карьере и не так подвержены риску оказаться в какой-то передряге. Это связно не только с поцелуем, считает психолог, но и с позитивным началом дня. "И еще: тот, кто любит целоваться и делает это часто, согласно исследованиям, живет более счастливо и дольше на пять лет", - резюмирует Stern.

Источник: Stern

Источник - inopressa.ru
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