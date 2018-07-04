Индийское ФБР расследует затопление монгольского судна

01:57 06.07.2018 Майдар Сосорбарам



CBI будет расследовать дело монгольского торгового судна Black Rose спустя 9 лет после того, как оно затонуло у берегов Парадипа.



Корабль перевозил мелкозернистую железную руду в Китай. Парадип (Paradip или Paradeep) - город в Индии, штате Орисса, округ Джагатсингхпур - крупнейший порт страны и один из крупнейших по грузообороту портов мира, значительный промышленный центр.



Central Bureau of Investigation (CBI) - индийское ведомство, аналог американского ФБР. В обязанности ведомства входит расследование нарушений индийского законодательства и обеспечение безопасности государства. Основано 1 апреля 1963 года.



Министерство судоходства Индии обратилось в бюро с просьбой расследования обстоятельств аварии. Дело может приобрести политический характер, поскольку оппозиционные партии утверждают, что в происшествии замешаны лидеры Нейвинах Патнайка Бижу Джаната Дале. Однако, председатель Paradip Port Trust (PPT) Ринкеш Рой отклонил идею о том, что передача дела в CBI спустя почти 10 лет после аварии имеет какую-либо политическую подоплеку.



"Порт потратил из казначейства 2,5 млн. долларов США на удаление нефти из танкеров судна. Эти деньги к нам не вернулись. Там явно имели место какие-то мошеннические действия: часть руды была загружена из Джаркханда, корабль плыл под флагом Монголии. Агент по отгрузке был оштрафован, но получил отсрочку суда в Калькутте, мы передали запрос в Верховный суд, а теперь дело вернулось в Высокий суд Каттак. Все это требует более тщательного расследования", - рассказал Рой в интервью ET (economictimes) Индии.





Источник - ARD

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