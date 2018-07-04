ЧМ-2018: Англичане нарываются в России на хороший пендель

00:36 06.07.2018 Британцы наше гостеприимство принимают за слабость



Дмитрий Светлов



Чемпионат мира по футболу в России уже назван самым дружелюбным в истории. Атмосферу праздника создавали главным образом южноамериканцы: мексиканцы, перуанцы, аргентинцы, колумбийцы, бразильцы и немного уругвайцы. Но все эти команды, за исключением Бразилии и Уругвая, уже вылетели, их болельщики или уехали или собираются домой. Праздничные толпы на улицах российских городов поредели. Теперь на первый план начали выходить англичане. И как обычно для британцев, запоминаются они в первую очередь хулиганскими и хамскими выходками. Особенно "джентельмены" и "сэры" отличились до и после матча 1/8 финала с Колумбией, в котором подданные Ее Величества сумели вырвать победу в серии пенальти - 1:1 (4:3).



Памятник Черенкову разрисовать можно, а Бобби Муру?



Сразу уточним. Инциденты пока не имеют вселенского масштаба, и их можно было бы назвать "издержками производства", поскольку ни одно мероприятие такого масштаба не проходит идеально.



Однако похоже на то, что напуганные своими СМИ и событиями двухлетней давности на чемпионате Европы-2016 в Марселе (когда пара сотен россиян разогнала тысячи бритишей), англичане, приехавшие в рекордно малом количестве (две тысячи человек), увидев лояльность со стороны полиции, гостеприимство стюардов и простых людей, начинают вести себя, как привыкли за пределами Туманного Альбиона - как быдло.



Так, в Тушино, где установлен памятник легендарному футболисту "Спартака" и сборной Федору Черенкову, корявыми буквами на бронзовой груди было накарябано "ENGLAND"



Уже через час после финального свистка некий англичанин, 20-летний поклонник лорндонского "Арсенала" Руфус Холл, извинялся на камеру:



- Мне очень стыдно, я прошу прощения, если мой поступок кого-то обидел. Не знал, что означает этот памятник, просто хотел оставить память о своем пребывании.



Насколько известно, он был оштрафован на три тысячи рублей. Надпись была отмыта. Говорят ее отмыли другие английские фанаты, которые потом утверждали, что им очень стыдно за этого человека, который позорит их страну.



Посольство Великобритании в РФ официально ответило по поводу этого инцидента следующее:



- Позиция, которую мы неоднократно высказывали, а также отмечали в нашем Travel Advice, заключается в том, чтобы все болельщики Соединенного Королевства были хорошими гостями в России, а также уважали местные традиции и законы. Вопросы по санкциям в отношении данного болельщика не лежат в компетенции посольства Великобритании в Москве и относятся к правоохранительным органам России и Великобритании.



Осудил поступок вандала и известный английский писатель, автор нескольких бесстселеров об английский футбольных болельщиках Дуги Бримсон:



- Руфус бросил тень на английских фанатов, так что я лишь могу попросить прощения от имени нашей страны. Очень хорошо, что этого фаната быстро поймали и объяснили, почему писать что-либо на монументах не стоит. Не только в России, но и в любой точке планеты.



Если бы русский осквернил памятник у какого-нибудь английского стадиона (а таких скульптур у нас достаточно много), то реакция англичан была бы такой же, как сейчас у вас: гнев, злость, негодование. Что вполне справедливо, ведь это не забор вокруг твоего загородного дома. Но хочу отметить, что и в нынешней ситуации английские болельщики разгневаны поступком этого парня. Никто его не поддерживает. У всех единое мнение: человек подвел соотечественников, свое государство.



Что теперь делать с провинившемся фанатом? Это, конечно, решать российским властям, и я слышал, что его оштрафовали на три тысячи рублей. Но если бы меня попросили придумать наказание, то заставил бы его мыть памятник на виду у всех камер российского телевидения. А сразу после этого выдворил бы Руфуса из страны…



Для Англии (ЧМ-2018 - авт) большое событие, но мне очень жаль, что с трибун стадионов за успехами команды наблюдает так мало наших болельщиков. Лично знаю многих британцев, которые собирались посетить чемпионат мира, но купились на лживые публикации прессы. Фанаты очень злы на СМИ, потому что понимают: в России сейчас все замечательно, и пресса фактически лишила людей удивительного путешествия.



Британский коллега попал в точку. Представьте себе ситуацию, если бы какой-то росссийский фанат сделал бы надпись "Russia" на памятнике "золотому" капитану "Трех львов" Бобби Муру , который установлен на стадионе "Уэмбли"? А в случае поимки сказал бы, что "просто хотел оставить память о своем пребывании"? Наверняка были бы тонны статей о "русских варварах", которые не умеют себя вести в "цивилизованной Европе" и "доброй старой Англии". Были бы призывы выдворить всех из страны, ввести разные бойкоты и прочее, прочее.



Сломанный нос колумбийца и "факи" на аренах



Сразу же после матча Англия - Колумбия в столичной "подземке" на Таганско - Краснопресенской линии (на ней расположен стадион "Спартак") произошла драка между англичанами и колумбийцами.



Поводом послужило то, что празднуя победу, один из британцев наступил на флаг колумбийца, а когда южноамериканец возмутился, то получил кулаком в нос. Это видео уже разошлось по разным источникам.



В дело вмешалась полиция и на одной из станций задержала пару колумбийцев и англичан. Колумбийцев отпустили, а один из британцев будет лишен паспорта болельщика и отправлен домой.



Пьяные англичане задирали колумбийцев еще во время матча.



И дело не только в игре в Тушино. Вот, что сообщил "СП" болельщик из Волгограда Алексей Матвеев:



- Я пошел на матч Англия - Тунис с 7-летней внучкой. Она на щеках нарисовала даже британский флаг. Мы сидели недалеко от сектора англичан. Вначале матча они пели хорошо и красиво. И поначалу стадион по большей части переживал за них. Однако затем все поменялось. Их секторы демонстративно не поддерживали "запуск волны" и показывали трибунам "факи". Причем делали это настолько открыто и презрительно, что моя внучка стерла флаг со щеки и мы стали болеть за Тунис, как и вся русскоязычная часть стадиона.



Провоцировать и изображать жертв - сущность британцев



Вернемся к извинениям, которые принес человек, который осквернил памятник Черенкову. Говорят, что он искренне раскаивается.



Наверняка раскаиваются и те, кто "ухал" темнокожим колумбийцам при объявлении составов, те, кто спьяну задирал латиноамериканцев и устраивал ночные потасовки в метро. Но где вы, "принципиальные" английские медиа? Чего молчите?



Впрочем, понимаю - взывать к ним бесполезно. Более того, популярнейшая The Sun вышла в день матча 1/8 финала с оскорбительной, расистской по сути обложкой. Мол, Колумбия дала миру Шакиру и кокаин. Кокаин спрятан под призыв Go Kane! Придраться вроде бы не к чему, но всем стал понятен смысл.



Это очень по-английски - фанаты тоже ведут себя так. Говорят, мы не хотим проблем и нам нравится в России. И тут же - средний палец вслед и краска на памятнике.



Футбольные фанаты - не ангелы во всем мире, но есть границы, которые не переходят даже они. Есть правила и принципы. И это соблюдают даже фанаты клубов - конкурентов. Фанаты ЦСКА, "Зенита", "Динамо" не тронули Черенкова - никому такая мысль и в голову не пришла. А если бы пришла, наказали бы свои же. Несмотря на то, что они - злейшие враги фанатов "Спартака".



А тут - избранная нация. "Королевская кровь". "Джентльмены"…



Англия пока играет на турнире. В Самаре будет четвертьфинал против Швеции. А затем, если все сложится хорошо для команды Саутгейта, полуфинал в "Лужниках". И к нам поедут новые английские фанаты, которые уже знают, что в России нет ничего страшного, что здесь меньше всего хотят проблем, а значит, можно немного "пошалить". Но куда заведут эти шалости?



Парадокс. Англичан пугали пьяными русскими фанатами, но глупости творят пьяные английские. Говорили о расизме, и вот он - на английском секторе и в английской газете. Предостерегали от драк, но в метро кулаками машут сами англичане. А если наши не выдержат и устроят им "второй Марсель"? Не дай Бог, конечно. Но все большие проблемы на крупных футбольных форумах происходят по вине именно британских болельщиков. И уже на протяжении многих десятилетий. И далеко не только с россиянами. Об этом могут рассказать, турки и французы, марроканцы и алжирцы, итальянцы и колумбийцы. Правда, чаще всего, британцы за это огребали, а потом "пускали сопли" на весь мир.



Наверное, лучше всего будет, если шведы их обыграют. С викингами, и пиво попьем и песни попоем, и проблем не будет. И жаль, что Колумбия уезжает. Одного точного удара в серии пенальти не хватило, чтобы избавиться на чемпионате мира от лишней головной боли в виде потомков Шекспира. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530826560

Новости Казахстана

