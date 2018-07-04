В Персидском заливе назревает новая война, в которую втянут и Россию

00:34 06.07.2018 Тегеран заминирует выход из акватории в ответ на запрет США продавать нефть



Сергей Аксенов

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Никита Масленников

Сергей Ищенко



Если Соединенные Штаты добьются запрета на продажу иранской нефти, Тегеран перекроет Ормузский пролив, заблокировав таким образом поставки нефти из Персидского залива. С такой угрозой выступил в Тегеране заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари.



По его словам, через контролируемую Ираном "горловину" Персидского залива проходит до 20% нефти, поставляемой на мировой рынок. "Мир нуждается в этой нефти", - заявил генерал. Он уверен, что США дорого заплатят за свои враждебные действия в отношении Тегерана.



В начале недели Вашингтон объявил, что с 4 августа восстановит часть санкций против Тегерана, другая часть будет восстановлена 6 ноября. Того же Америка требует и от своих союзников. Цель санкционного и дипломатического давления - свести на нет продажи иранской нефти. При этом США отрицают намерение свергнуть иранский режим.



Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал угрозы Вашингтона, назвав их "абсолютно бездумными". В Тегеране рассчитывают обойти американские санкции, разрешив экспорт нефти частным компаниям, а также обменивая углеводороды на товары. Для этого уже создан специальный комитет.



Кроме того, неясно, сможет ли Вашингтон заставить своих союзников отказаться от закупок иранской нефти. Резкое охлаждение отношений США с Европой, Канадой и Японией, с которыми идет фактически торговая война, делают аргументы администрации Трампа менее убедительными. Турция и Китай уже заявили, что не станут сокращать закупки нефти у Тегерана.



Надо учитывать и позицию России, для которой Иран - союзник на Ближнем Востоке.



Капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко верит в способность Тегерана осуществить свою угрозу.



- Блокировать выход из Персидского залива в мировой океан вполне возможно, поскольку Ормузский пролив легко минируется. Там достаточно мелководная акватория. Кстати, корабли ВМФ СССР действовали там во времена обострения обстановки.



"СП": - Под силу ли это Ирану?



- У Ирана сейчас довольно мощные военно-морские силы. Настолько мощные, что они уже ставят себе задачу организации боевой службы у берегов США. То есть собираются совершать походы к американским берегам и там подолгу находиться. Это делается для того, чтобы Штаты поставить в такое же положение, в котором находятся сам Иран, у берегов которого присутствуют американские авианосцы.



Кроме того, у Ирана есть достаточное количество подводных лодок типа наших "Варшавянок" - они у нас их в свое время покупали. Мы знаем, что это достаточно эффективное оружие. Плюс, у Тегерана есть военно-воздушные силы, развитая ракетная техника. Персидский залив иранцы способны простреливать насквозь.



К тому же речь идет в первую очередь о танкерах, а это огромные уязвимые цели. Современные танкеры имеют водоизмещение по 150 тысяч тонн. Попасть в них - не проблема.



"СП": - Но американцы тоже не лыком шиты. Наверняка предпримут попытку деблокировать Персидский залив…



- Это немедленно приведет к войне. Просто так задействовать тральщики у американцев не получится. Если иранцы поставят минные заграждения, то они будут их защищать крылатыми ракетами и авиацией.



По мнению старшего научного сотрудника Института Востоковедения РАН Игоря Сажина, вина за возможное обострение обстановки в Персидском заливе ляжет на президента США.



- Это все последствия того, что Дональд Трамп вышел из "ядерной сделки". Отсюда и новые американские финансово-экономические санкции против Ирана, которые вводятся уже с августа и прекращение процесса, проходившего в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Конечно, это совершенно не устраивает иранцев, но не устраивает и других соавторов СВПД, включая союзников США - Великобританию, Францию и Германию.



Визит президента Ирана Роухани в Европу - Швейцарию и Австрию, свидетельствует о том, что иранцы активно стараются создать европейский блок для защиты СВПД от американцев. Но мне кажется, что финансово-экономическая мощь США не даст возможности сохранить "ядерную сделку".



"СП": - Поясните, пожалуйста…



- Договоренность в рамках СВПД двусторонняя. Иран должен выполнять свою "ядерную" часть, сокращать ядерную инфраструктуру, а остальные снять все экономическую санкции против Тегерана и ввести его в круг своего бизнеса.



Иран свою часть выполняет, что доказано МАГАТЭ. А другая сторона из-за давления США выполнена быть не может. Поэтому Иран движется к тому, что он сам может выйти из СВПД. И такие намеки уже есть.



Во-первых, Тегеран увеличил производство "желтого кейка" - это исходный материал для обогащения урана. Во-вторых, снова начал производить центрифуги. Пока и то и другое сделано без нарушения СВПД. Кроме того, Тегеран пообещал частично сократить свою деятельность в МАГАТЭ.



И вот теперь речь зашла о перекрытии Ормузского пролива.



"СП": - Кажется, назревает война…



- Трамп как на машине времени возвращает нас в 2011-2012 годы, когда ядерная проблема Ирана стояла очень остро, и каждый день говорили, что вот-вот Соединенные Штаты или Израиль, или они вместе ударят по ядерным объектам Ирана. И тогда Тегеран также угрожал перекрыть выход из Персидского залива. А ведь через эту акваторию идет чуть ли 70% нефти, которая перевозится танкерами.



"СП": - Сможет ли Иран это сделать с военной точки зрения?



- В Персидском заливе у США есть военно-морская база и сконцентрирована довольно мощная группировка, в том числе военно-воздушные силы. Если дело дойдет до перекрытия пролива, то это будет повод для войны.



"СП": - Не кажется ли вам, что целью выхода США из ядерной сделки и последующих санкций является желание Вашингтона как раз и довести дело до горячего конфликта с Ираном?



- Я так не думаю. Трамп камешек кинул, а теперь начался обвал. Сейчас уже трудно что-то регулировать. Напряжение усиливается, но не думаю, что Трамп сейчас хочет вести реальные боевые действия, тем более с Ираном.



Иран после ввода санкций, конечно, восстановит свой ядерный потенциал, который был до СВПД, и вполне возможно возродит его военную составляющую. Но это займет много времени. И вот тогда вряд ли американцы или израильтяне, или саудиты будут спокойно за этим наблюдать. Могут последовать какие-то удары по Ирану.



- Акватория Персидского залива очень значима для мировой нефтедобычи, - напоминает экономист Никита Масленников. - Значительная часть всей ближневосточной нефти проходит через Ормузский пролив. Но несмотря на то, что обещания Ирана прозвучали почти сутки назад, рынок реагирует слабо. По котировкам реакция не заметна.



"СП": - Странно… Почему так?



- Рынки не верят в серьезность объявленных Тегераном намерений, так как это сразу будет означать масштабные санкции в отношении Ирана и блокаду нефтяных экспортных поставок. Рынки рассматривают угрозу перекрыть пролив в пакете с обещанием Тегерана выступать против США, против Саудовской Аравии, которая возможно, будет увеличивать добычу за иранский счет и т. п.



Рынки в данном случае умнее политиков. Чтобы они поверили, нужно, чтобы угроза была реализована. Если же это случится, то возможно и какое-то военное противостояние в регионе. Желающих осадить Иран на Ближнем Востоке хватает.



"СП": - Однако слова все-таки произнесены…



- Для этого есть и внутренние причины. Хотя основные санкции еще не введены, экономическое положение уже полетело под откос. Инфляция с начала года 9,7%, курс иранского риала под 43 тысячи за доллар, плюс засуха, а значит, неурожай. Поэтому постоянно внутри страны идут акции протеста. Президент Роухани поставлен перед необходимостью менять экономический блок правительства и принимать какие-то экономические решения безотносительно санкций. Естественно, в этих условиях подобные резкие слова произносятся. Но вряд ли Тегеран на это пойдет. Источник - СвободнаяПресса

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