Бауржан Сартбаев назначен торговым представителем Казахстана в России

22:21 05.07.2018 Постановлением Правительства РК по согласованию с Главой государства Бауржан Сартбаев назначен на должность Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.

Б. Сартбаев родился в 1966 г. в Караганде. В 1990 г. окончил Карагандинский государственный университет, в 1997 г. - КИМЭП по специальностям правоведение и государственное управление.

2000–2002 гг. - работал начальником юридического управления РГП "Реабилитационный фонд" Министерства финансов РК.

2000–2002 гг. - заместитель директора ГУ "Финансовый центр" Министерства образования.

2003–2006 гг. - председатель правления дочерней компании "Казастыктранс".

2006–2007 гг. представлял интересы Казахстана в Международном зерновом совете в Великобритании, участвовал в тендерах ООН.

2008–2012 гг. - председатель правления ТОО "Номад".

2012–2013 гг. - заместитель директора фонда "Сары-Арка"

2013–2015 гг. - заместитель директора РГП "Дирекция государственных резиденций" УДП РК

С 2015 года по настоящее время занимал должность директора РГП "Дирекция государственных резиденций" УДП РК. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - primeminister.kz

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