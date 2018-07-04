 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 04.07.2018
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В Пхукете не могут найти 49 туристов с перевернувшихся лодок
21:56 05.07.2018

Губернатор Пхукета: 49 туристов с перевернувшихся лодок пропали без вести
Происшествия
Большая часть туристов, попавших в чрезвычайное происшествие, является гражданами Китая и России

Губернатор тайской провинции Пхукет Норрафат Плодтонг сообщил, что не менее 49 туристов с перевернувшихся в Андаманском море лодок пропали без вести, 5 июля передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 июля заявлялось о семи пропавших без вести после того, как на Пхукете перевернулись две лодки с туристами. Всего на лодках находились 130 человек.

Также сообщалось, что большая часть туристов, попавших в чрезвычайное происшествие, является гражданами Китая и России. На данный момент нет точных данных о пострадавших российских гражданах.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530816960
Новости Казахстана

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