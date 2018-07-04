Компания из Андорры PGI построит в Узбекистане горнолыжный курорт

21:51 05.07.2018 PGI занимается управлением бизнес-процессами горнолыжных курортов



Узбекская компания Amirsoy Mountain Resort и компания PGI из Андорры подписали соглашение о координации строительства в Узбекистане горнолыжного курорта международного класса, сообщает 5 июля издание "Подробно.uz".



PGI занимается управлением бизнес-процессами горнолыжных курортов. Планируется, что на этапе подготовки и начала строительства сотрудники PGI подготовят специалистов по горнолыжному бизнесу, которые войдут в офис управления проектами.



Офис управления определит технические требования к проекту горнолыжного курорта, создаст каналы взаимодействия для всех заинтересованных сторон, а также обеспечит координацию строительных работ.



Отметим, в настоящее время в Узбекистане пользуется популярностью горнолыжные курорты "Чимган" и "Бельдерсай", которые находятся в 80 км от Ташкента в горах Юго-западного Тянь-Шаня на высоте 1,5 км над уровнем моря. Источник - regnum.ru

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