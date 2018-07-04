В Узбекистане продлили срок действия паспортов старого образца

16:34 05.07.2018 Правительство Узбекистана продлило действие старых, небиометрических паспортов до конца 2019 года, сообщает 5 июля издание "Подробно.uz" со ссылкой на постановление кабинета министров.



Согласно документу, за рубежом паспорта старого образца будут считаться действительными до даты, указанной в паспорте. В республике приступили к переводу паспортов на документы с биометрическими данными в 2011 году. Ранее правительство республики продлило срок действия обычных паспортов до 1 июля 2018 года.



Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, согласно которому вместо документов, удостоверяющих личность гражданина республики, будут внедрены идентификационные ID-карты. Источник - regnum.ru

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