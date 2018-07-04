Экс-премьер РФ С.Кириенко ("киндер-сюрприз") стал Героем России?

16:18 05.07.2018 В Кремле не комментируют присвоение Сергею Кириенко звания Героя России

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о присвоении первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко звания Героя России. Как стало известно "Ъ", Владимир Путин присвоил ему это звание закрытым указом.



Согласно положению о звании Героя Российской Федерации, оно присваивается президентом страны "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига". Собеседники "Ъ" утверждают, что на присвоение господину Кириенко высшего звания повлияли его роль в развитии атомной отрасли (он возглавлял "Росатом" с 2005 по 2016 год) и вклад в избирательную кампанию господина Путина (тот впервые в истории российских выборов получил голоса более половины всех избирателей). Вместе с Сергеем Кириенко были награждены еще несколько сотрудников "Росатома". Источник - kommersant.ru

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